إقامة مؤتمر الحلال الدولي لعام 2018 في سيول

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أقيم مؤتمر الحلال الدولي لعام 2018 يوم السادس عشر من أغسطس الجاري في مركز "كوإكس" للمعارض بسيول بتنظيم من المعهد الكوري للأبحاث الغذائية تحت شعار "التقدم إلى سوق منتجات الحلال العالمية : الماضي والمستقبل".

جاء تنظيم هذا المؤتمر ضمن سعي الحكومة الكورية لزيادة حجم صادرات المنتجات الزراعية ومنتجات المواشي الكورية إلى سوق الحلال العالمية التي تعتبر سوقا واعدة للصادرات الكورية.

وتم في المؤمر تناول مختلف القضايا ذات الصلة بالوضع الحالي لصناعات الحلال في كوريا، بما في ذلك سبل تنمية صادرات منتجات الحلال الكورية إلى الدول العربية والإسلامية ، والوضع الحالي لسياسة الترويج لصناعة الحلال في كوريا وسبل تعزيزها.

كما تم تركيز المؤتمر على حجم الإنتاج الحالي لأغذية الحلال وسبل زيادته، والوضع الحالي لإدارة مطاعم الحلال وسبل تحسينها، بالإضافة إلى الدعم التسويقي الذي تقدمه الحكومة لتنمية صادرات منتجات الحلال الكورية.

الجدير بالذكر أن وزارة الزراعة والثروة السمكية والغذاء الكورية تقوم حاليا بتنفيذ السياسات الهادفة إلى تنويع الأسواق للمنتجات الزراعية الكورية.

تم توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتعاون في مجالات الزراعة وأغذية الحلال بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة عام 2015 ضمن إطار الجهود الرامية إلى زيادة تقدم المنتجات الزراعية الكورية إلى السوق الإسلامية.

وكانت منظمة التعاون الإسلامي قد توقعت في أواخر العام الماضي أن يبلغ حجم سوق منتجات الحلال العالمية إلى 6.4 تريليون دولار بحلول عام 2019.

أما مؤسسة "هيومن كريسنت" الأمريكية فتوقعت أن يصل حجم سوق الحلال العالمية إلى حوالي 12 تريليون دولار بحلول عام 2024.

نبيلة : وقال رئيس المعهد الكوري للأبحاث الغذائية "بارك دونغ جون" إن المعهد سيبذل كل ما في وسعه لتعزيز قاعدة أساسية لتنمية صادرات المنتجات الحلال الزراعية الكورية إلى الدول العربية والإسلامية من خلال تزويد الشركات الكورية بالمعلومات المفيدة الخاصة بتصدير المنتجات الحلال والحصول على شهادات الحلال للمنتجات الكورية