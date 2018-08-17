عملية جراحية لطبيب مصري مصاب بسرطان الخلايا الكبدية في كوريا

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أجريت عملية جراحية للدكتور "شنان محمد" طبيب الجراح المصري المصاب بمرض سرطان الخلايا الكبدية المتعددة بشكل ناجح في مستشفى "آسان" الكوري باستخدام منظار البطن.

وكان الدكتور "محمد" خاضعا لفحوص طبية باستخدام الموجات فوق الصوتية في بطنه للتأكد من وجود دهون في كبده، وللأسف الشديد تم الكشف عن خمسة أورام سرطانية في خلايا كبده، حيث يصل قطر أكبر ورم منها إلى 6 سنتيمترات.

وكان من المفترض أن يتم إجراء عملية جراحية في بطنه لاستئصال الورم الأكبر ، لكن الدكتور "محمد" أراد أن يتم تلك العملية باستخدام المنظار خوفا من إصابته بالمضاعفات.

ولكن لم تكن في مصر أجهزة منظار حديثة ولم يكن هناك أيضا أطباء متخصصين في العملية الجراحية بالمنظار.

وبدأ الدكتور "محمد شنان" البحث عن المستشفات التي لديها أجهزة منظار البطن والأطباء البارزين المتخصصين في ذلك المجال خارج مصر.

وأخيرا وجد ورقة بحثية أعدها الدكتور "كيم كي هون" في مستشفى "آسان" الكوري حيث أكدت هذه الورقة أن علاج السرطان في الخلايا الكبدية باستخدام منظار البطن أحسن من العملية الجراجية المباشرة في البطن من حيث احتمال تعرض المرضى للمضاعفات.

وقرر الدكتور "محمد" الاتصال بمستشفى "آسان" للتعرف على إمكانية أن يتم علاج مرضه من خلال العملية الجراحية بالمنظار.

وبعد إجراء فصوحات أساسية لحالة الدكتور "محمد" الصحية عبر سجلاته الطبية والصور ، وجه الدكتور "كيم كي هون" دعوة للدكتور "محمد" لزيارة كوريا لتلقى عملية جراحية بالمنظار.

وأخيرا، أجريت له عملية جراحية بالمنظار استغرقت 7 ساعات يوم الرابع من شهر يوليو الماضي ، وتم استئصال الأورام السرطانية الموجودة في خلايا كبده.

وقال الدكتور "محمد" إنه كان قلقا في بداية الأمر من تلقى علاج في كوريا التي تختلف عن مصر ثقافة ، ولكن استطاع تأقلم ذلك القلق بفضل أطعمة الحلال المقدمة له وقاعة الصلاة الموجودة في المستشفى.

وعبر عن تقديره لما قدمه أعضاء الطاقم الطبي من الحفاوة وكرم الضيافة، وعلى رأسهم الدكتور "كيم كي هون" الذي قام بإجراء العملية الجراحية