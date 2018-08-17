بروتوكول تعاون بين جامعة الفنون الكورية وأكاديمية الفنون المصرية

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وقعت رئيسة أكاديمية الفنون الأستاذة الدكتورة "أحلام يونس" بروتوكول تعاون بين أكاديمية الفنون في مصر وجامعة الفنون بكوريا الجنوبية، ضمن الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأعربت الدكتورة "أحلام يونس" في تصريح أدلت به يوم الأحد الماضي عن سعادتها بهذا التعاون الذي سيسهم في توطيد العلاقات الثقافية بين سيول والقاهرة، وتقريب الاتجاهات الفكرية بينهما.

وأضافت أنها تشعر بالفخر والاعتزاز لأنها تعلم أن جامعة الفنون بكوريا الجنوبية لم توقع أي بروتوكولات تعاون إلا مع جامعات في الدول الآسيوية، حيث يعد هذا البروتوكول هو الأول من نوعه الذي توقع عليه جامعة الفنون الكورية مع دولة إفريقية.

ومن جانبه، أشاد رئيس جامعة الفنون الكورية البروفيسور "كيم بونغ ريول" بالإمكانيات الهائلة التي تمتلكها أكاديمية الفنون المصرية، بهدف مساعدة الطلاب على الإبداع وإنتاج الأفكار الخلابة، مؤكدا أنه سوف يسعى لتطبيقها في جامعته.

وأضاف البروفسور "كيم" أن البروتوكول الموقع سيسمح للطلاب المصريين بالدراسة في كوريا الجنوبية، مع العمل على توفير سبل المعيشة وتكاليف الدراسة.

لؤلؤة: كما أكد أن جامعة الفنون الكورية ستقوم بتوفير برامج تدريب شاملة تمتد ل6 أشهر للطلاب والأساتذة والخريجين المصريين.

وأعرب عن أمله في أن يلقى طلاب الفنون الكوريون نفس الحفاوة والترحيب عند قدومهم إلى مصر للدراسة، مشيرا إلى أن الطلاب الكوريين مولعين بدراسة الجوانب المختلفة من الفنون والثقافة المصرية.