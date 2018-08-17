نشر القرآن الكريم على الورق الكوري التقليدي هان جي

الصور من السيد ايم بيونغ يونغ

تم نشر "القرآن الكريم" على الورق الكوري التقليدي المعروف باسم "هان جي" في تركيا.

وقامت الحكومة التركية بتقديم دعم مالي لنشر 91 كتابا من القرآن الكريم في شهر يونيو الماضي باستحدام ورق "هان جي " الكوري التقليدي حيث أقنع "ليم بيونغ يونغ" الدبلوماسي الكوري السابق الحكومة التركية باستخدم هذا النوع من الورق.

وقد قررت الحكومة التركية طباعة القرآن الكريم على الورق الكوري "هان جي" بعد أن استمعت إلى شرح تفصيلي حول خصائص الورق الكوري المتميزة ، وفي مقدمتها قوة التحمل حيث يمكن أن يطول عمر الورق لأكثر من الف عام.

وقال الدبلوماسي الكوري السابق "ليم" إنه كان يرغب في طباعة القرآن الكريم على ورق "هان جي" الكوري التقليدي نظرا لأن ذلك سيسهم إسهاما كبيرا في تعزيز التبادل الثقافي بين كوريا والدول الإسلامية، إذ أن المصدر الأساسي للتراث الإسلامي هو القرآن الكريم.

وقد قامت شركة كورية في مدينة "جون جو" بمقاطعة شمال تشولا بتطوير وإنتاج ورق "هان جي" المستخدم في طباعة القرآن الكريم في تركيا.

وكانت عملية إنتاجه لم تكن سهلة لأن طباعة القرآن الكريم تتطلب الورق الرقيق والقوي في الوقت نفسه، وبعد محاولة شديدة نجحت الشركة الكورية في تطوير وإنتاج الورق المناسب ، وأرسلت 15 ألف متر من الورق "هان جي" إلى تركيا ليتم استخدامه في طباعة القرآن الكريم.

الجدير بالذكر أن ورق "هان جي" مصنوع من لحاء شجر التوت. وقبل العصر الحديث كان الورق الوحيد المستعمل في كوريا. أما اليوم فهو يستعمل للأعمال اليدوية والملابس.

الجدير بالذكر أيضا أن ورق "هان جي" الكوري قد تم استخدامه في استعادة الآثار الثقافية العالمية الموجودة في متحف "لوفر" الفرنسي حث قال رئيس معهد الأبحاث التابع للمتحف إن "هان جي" يعتبر مادة مناسبة لعملية الغستعادة نظرا لمتانته.

كما تم استخدام ورق "هان جي" في عمل نسخة للرسالة التي بعث بها الإمبراطور "كو جونغ" آخر ملك مملكة "تشو سون" الكورية إلى بابا الفاتيكان "بيوس العاش" عام 1904 بمناسبة تنصيبه قائدا للكنيسة الكاثوليكية حيث تم تسليم تلك النسخة إلى البابا فرانسيس في شهر نوفمبر من العام الماضي.

ومن المخطط أن يتم توزيع القرآن الكريم الذي نشرته الحكومة التركية باستخدام ورق "هان جي" الكوري التقليدي على مختلف الدول الإسلامية من خلال السفارة التركية في سيول.





الصور من السيد ايم بيونغ يونغ