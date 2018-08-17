ⓒ Lasomme

شركة "لاسوم 라쏨" هي الشركة المتخصصة في صنع الأثاث الذي يجمع بين الأناقة والجمال والعملية.





مديرها التنفيذي "كيم جيه كيون":

كنت أعمل وأقيم في لندن من قبل، وهناك اكتشفت قطع أثاث جميلة وجذابة قلّ أن تجد لها مثيلا في كوريا. وبعد عودتي لكوريا حاولت أن أجد بعض تلك المنتجات هنا لكنني وجدتها غالية ومرتفعة الثمن. وذلك هو ما دفعني للبحث عن فرصة عمل استثمارية في هذا المجال. قررت أن أعمل في مجال صناعة منتجات أثاث تتميز بالجمال والأناقة وبالسعر المناسب.

درس السيد كيم في العاصمة الفرنسية باريس ضمن برنامج للتبادل الثقافي بعد تخرجه من في كلية إدارة الأعمال في جامعة سيول الوطنية. وبعدها ذهب إلى بريطانيا حيث عمل مع شركة تعتبر من بين أكبر ثلاث شركات استشارية متخصصة في العالم. وبعدها اتجه إلى نيويورك حيث أسس شركة استثمارية خاصة. وفي عام 2014 أسس شركته الحالية "لاسوم". وخلال إقامته في أوربا كان يبدي اهتماما خاصا بعالم الأثاث المنزلي بكل ما فيه من أناقة وتنوع. وقد طرح أفكاره على بعض أصدقائه ووجد تشجيعا منهم، وفي مقدمتهم صديق من أصل كوري كان زميلا له في الشركة البريطانية، ومتخصص في وحدة تسويق عالمية في سان فرانسيسكو، وباحث درس في كلية الهندسة في جامعة بوهانغ للعلوم والتكنولوجيا. ورغم اختلاف تخصصاتهم، فقد قدموا له جميعا مساعدات وأفكارا قيمة في أثناء تأسيسه للشركة.





مديرها التنفيذي "كيم جيه كيون":

الآن تتعامل شسركتي مع حوالي ثلاثين مصمما خارجيا. نظامنا في التصميمات يعمل بهذا النحو: أولا وبمجرد اتفاقنا على تصميم أو عمل محدد مثل قطع أثاث تستهدف فتيات في العشرينيات من العمر ممن يعيشن أشكالا محددة ومتقاربة من الحياة، نسأل مصممينا الخارجيين إن كانوا على استعداد لتنفيذ مثل تلك الأعمال. بعد أن يقوم كل واحد منهم بوضع ما يتراءى له من أفكار وشكل مناسب للتصميم، نقوم بجمع كل التصميمات وندعو بشكل انتقائي نحو خمسين فتاة لنطلعهم على كل تلك الأعمال، ونطلب من كل واحدة اختيار العمل الذي يعجبها. وبعدها نختار العمل الذي لاقى أكبر عدد من الأصوات. لا ينتهي الأمر هنا. فمن أجل تنفيذ العمل بالشكل المطلوب وبأقل تكلفة ممكنة نوجه فريق التسوق الخاص بالشركة ببدء الاتصالات مع مختلف المصانع داخل وخارج كوريا لاختيار العطاء الأفضل.





هكذا تصنع الشركة أعمالها الإبداعية المتميزة وتنفذ أفكارها الخلاقة. ولذلك تأتي قطع الأثاث التي تنفذها الشركة جامعة بين الجمال والأناقة والسعر المناسب.





ⓒ Lasomme

مديرها التنفيذي "كيم جيه كيون":

بدلا عن صناعة قطع أثاث عادية روتينية أركز دائما على صنع أثاث يتسم بقدر كبير من الجانب الإبداعي الجمالي الأصيل غير المكرر، والمتسق مع الموضة، والمتجانس مع بعضه البعض ومع خلفيته المنزلية. قد تكون هذه مجرد منضدة جانبية، لكنها قد تثير اهتماما وإعجابا لافتا في الأسواق، فهي قطعة صغيرة قابلة للتشكل والطيّ والثني بحيث يمكن وضعها في مختلف الأماكن وبجوار أو خلف أو أمام أثاث منزلي آخر حسب الشكل المطلوب.





السيد "كيم" يحدثنا الآن عن منتج آخر يراه من بين المنتجات التي تستحق التوقف عندها.





مديرها التنفيذي "كيم جيه كيون":

عندما أسست شركتي لم يكن لمراتب الرغوة المهجنة أي وجود في كوريا رغم اتشارها وشعبيتها المتزايدة في الولايات المتحدة الأمريكية. أفرشة الرغوة منتشرة بكثرة في أوربا وقد أحببت هذه الظاهرة وتعلقت بها كثيرا عند وجودي هناك. في البداية وجدتها غير مريحة بسبب خلفيتي الكورية. ومن ثم عكفت على معالجة ما كنت أراه سببا لذلك. قمت في البداية بعدة تجارب حتى توصلت لفكرة المرتبة الرغوية المهجنة. الفكرة كانت كالتالي: يتم وضع أربعة أنواع من الرغوة طبقة فوق أخرى. وفكرت أيضا في وضع مادة اللاتكس لكنني عدلت عن ذلك لأنها قد تسبب مشاكل إذا تم استخدام المرتبة لمدة أكثر من 5 سنوات. ورغم قيامي بالعديد من التجارب، إلا أنني لم أصل للنتيجة التي كنت أريدها. وأدى كل ذلك إلى تأخير ظهور المنتج في الأسواق. ولكنني نجحت أخيرا في التوصل للمنتج الذي أريده.





بعد دراسات وتجارب وبحوث هندسية عديدة بالتعاون مع عدة جامعات ومصانع داخل وخارج كوريا، نجحت الشركة في تصنيع مفارش ومراتب مناسبة وظيفيا وصحيا من خلال عمليات دمج بين مكونات متعددة. إذن، ما هي الخطط المستقبلية لهذه الشركة الطموحة؟





ⓒ Lasomme

مديرها التنفيذي "كيم جيه كيون":

سنركّز على صنع منتجات غرف نوم مريحة من أجل النوم الهادي والعميق. بجانب ما تجده مراتبنا من رواج وانتشار واسع، نسعى لتطوير أسِرّة ووسائد وظيفية ومريحة. نخطط كذلك لتصنيع مناضد وطاولات بأشكال وتصميمات متنوعة ومتعددة وبأسعار معقولة. هذا ما نخطط له في غضون الـ3 أو الـ4 سنوات القادمة، وسيكون شعارنا الرئيسي من الآن هو: خلق بيئة مناسبة وصحيحة لنوم عميق وآمن ومريح. نأمل أن يتذكرنا كل من ينام أو حتى يجلس أو يشاهد منتجا من منتجات شركتنا. هذا هو هدفنا باختصار.





تستهدف الشركة عند قيامها بصنع أي منتج من منتجاتها، تحقيق الرقي والجمال والأصالة، وهي عازمة على تحقيق هدفها في أن تقود الإبداع والتجديد في صناعة الأثاث، وتصبح اسما يتردد على كل الألسن وبشتى اللغات.