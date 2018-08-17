رفع علمي الكوريتين في القرية الرياضية في جاكارتا

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أقيمت أمس الخميس مراسم رفع العلمين الكوريين الجنوبي والشمالي في القرية الرياضية بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا.

وارتدى المشاركون في هاتين المناسبتين أزياء من نفس التصميم، كان قد تم الاتفاق عليه مسبقا.

إلى جانب هذا، سيدخل رياضيو الكوريتين ضمن وفد مشترك تحت علم شبه الجزيرة الكورية إلى الملعب الرياضي الآسيوي الذي سيحتضن حفل الافتتاح غدا السبت، وستشارك الكوريتان بفرق موحدة في ثلاث رياضات هي كرة السلة والتجديف والزوارق.

وتعد هذه هي المرة الحادية عشرة التي يشهد فيها العالم دخول رياضي الكوريتين ضمن وفد مشترك تحت علم شبه الجزيرة الكورية ضمن أحداث رياضية دولية، ومن بينها الدورتان الصيفيتان للألعاب الأولمبية في سيدني عام 2000 وأثينا عام 2004، والدورتان الشتويتان للألعاب الأولمبية في تورينو عام 2006 وبيونغ تشانغ في شهر فبراير من هذا العام، بالإضافة إلى عدد من دورات الألعاب الآسيوية الصيفية والشتوية.

وقامت الكوريتان بتشكيل فريق موحد لهوكي الجليد للسيدات ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها مدينة "بيونغ تشانغ" الكورية الجنوبية بداية العام، دون أن يتمكن الفريق الموحد من إحراز نتائج جيدة في مبارياته. غير أن الوضع يختلف هذه المرة، وهناك احتمال كبير لحصول الفريق الموحد لكرة السلة النسوي على أحد المراكز الأولى. وفي الواقع، استطاع الفريق الموحد الفوز على الفريق الإندونيسي في مباراته الافتتاحية يوم الأربعاء الماضي.

وتشارك الفرق الموحدة في آسياد جاكارتا باسم كوريا الموحدة، وفي حال حصولها على ميداليات، فلن يتم إضافتها إلى عدد الميداليات التي ستفوز بها كوريا الجنوبية أو الشمالية بل سيتم تسجيلها باسم "كوريا الموحدة".

وسيتم رفع علم شبه الجزيرة الكورية في حفل توزيع الميداليات بعزف أغنية "آريرانغ" بدلا من النشيدين الوطنيين للكوريتين.

وتهدف كوريا الجنوبية للحصول على أكثر من 65 ميدالية ذهبية لاحتلال المركز الثاني من بين الدول المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية هذا العام.