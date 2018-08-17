خطط للبحث عن رفات المقاتل من أجل الاستقلال آن جونغ كون

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تخطط الحكومة الكورية للبحث عن رفات "آن جونغ كون"، المقاتل من أجل الاستقلال الكوري، من خلال التعاون مع كل من كوريا الشمالية والصين.

وفي حقيقة الأمر، ستكون عملية البحث عن الرفات صعبة بالنظر إلى وجود قائمة طويلة من الأماكن في الصين التي يُفترض أن آن دفن بها.

بالإضافة إلى ذلك، ولد المقاتل "آن" في مدينة "هيه جو" بمقاطعة "هوانغ هيه" الكورية الشمالية، وهو ما يتطلب التعاون الوثيق من الصين وكوريا الشمالية لتتم عملية البحث عن رفاته بشكل سلس.

الجدير بالذكر أن المناضل المناهض للاستعمار الياباني "آن جونغ كون" قد قام باغتيال "إيتو هيرومومي"، رئيس الوزراء الياباني الأسبق، في محطة للسكك الحديدية في مدينة هاربين الواقعة شمال شرق الصين يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر عام 1909.

وقال "آن" بعد القبض عليه إنه قام باغتيال "إيتو هيروبومي" بصفته قائدا للجيش التطوعي الكوري ورداً على الجرائم التي ارتكبها بانتهاك استقلال وسيادة كوريا وخلق الفوضى في الدول الآسيوية.

أصدرت المحكمة اليابانية حكما بالإعدام في حق "آن"، ونفذ الحكم يوم السادس والعشرين من شهر مارس عام 1910 في سجن "روي سون" بالصين.

تركزت أنشطة المناضل "آن" في بداية الأمر على المجالات التعليمية، إيمانا منه بأن إحياء روح الاستقلال لدى الشباب الكوريين يعتبر أولوية عاجلة، حيث قام بتأسيس مدرسة "سام هونغ" وتسلم إدارة مدرسة "دون أوي"، ومن ثم بدأ أنشطته الاستقلالية المسلحة عام 1907 من خلال تشكيل جيش تطوعي كوري في فلاديفوستك بروسيا للانتفاضة ضد حكم الاستعمار الياباني.

وفي عام 1909، قام "آن" بتشكيل منظمة سرية معروفة باسم "دان جي" ليتم من خلالها اغتيال "إيتو هيروبومي" الذي كان قائدا للاحتلال الياباني في كوريا آنذاك.

وتنوي حكومة كوريا الجنوبية مشاركة المعلومات التي تم جمعها بالتعاون مع كوريا الشمالية والصين واليابان الخاصة بالمناضل "آن" بين الوزارات المعنية استعدادا لانطلاق عمليات البحث عن الرفات بشكل فعلي، والتي يُعتقد بتواجدها في الصين.