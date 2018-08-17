الاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا

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انطلقت دورة الألعاب الآسيوية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا منذ يوم السبت الماضي. وبدأت كوريا مشاركتها في تلك الدورة بانتصارات متلاحقة في جميع المباريات التي خاضتها حتى الآن ومن بينها ذلك الانتصار الساحق على الفريق البحريني بستة أهداف دون مقابل في منافسات كرة القدم، وكذلك الانتصار المدوي لفريق كرة السلة النسائي الكوري على نظيره الإندونيسي ب 108 مقابل 40 نقطة. تخطط كوريا للحصول على 65 ميدالية ذهبية و71 فضية و72 برونزية واحتلال المركز الثاني في البطولة بعد الصين وذلك للمرة السادسة على التوالي. وستخوض كوريا الجنوبية منافسات شرسة مع اليابان التي صار لها قدرات ثابتة ومتطورة في 40 لعبة رياضية مختلفة من الألعاب التي يجري التنافس فيها خلال دورة الألعاب الآسيوية. ستخوض كوريا من جانبها المنافسات في جميع الألعاب التي تشملها الدورة ما عدا رياضة الكباري. ستشمل هذه الدورة وللمرة الأولى ستة ألعاب جديدة ومن بينه رياضة تسلق الجبال والتي ستدعم وتعزز موقف كوريا لما لها من خبرة متراكمة في هذا المجال وسيمثل كوريا خلال هذه الفعالية بطلها وبطل العالم لثلاث دورات "كيم جا إن". ومن الأبطال الكوريين المشاركين في هذه الدورة والذين يتوقع لهم نجاحات مشهودة في المجال الفردي بطل التايكوندو "لي دي هو" الذي يدافع عن لقبه للمرة الثالثة وبطل المبارزة " نام هيون هي" وبطل الرمي بالسهام " شانغ هاي جين" . وفي المباريات الجماعية فمن المتوقع أن ينجح فريق كرة القدم الكوري بقيادة نجمه اللاعب الدولي" سون هونغ مين" في الحفاظ على لقب البطولة وأن تقود اللاعبة المبرزة " كيم يون كونغ" فريق الكرة الطائرة النسائي كذلك للمحافظة على الميدالية الذهبية السابقة. تستمر البطولة حتى الثاني من سبتمبر.