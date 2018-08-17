الغاء صناديق مالية لأنشطة خاصة

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أعلن الأمين العام للبرلمان الكوري في مؤتمر صحفي إن البرلمان الكوري يزمع الغاء عدة صناديق مالية مخصصة لأنشطة خاصة فيما عدا تلك المرتبطة بالمصلحة القومية للبلاد في المجالات الدبلوماسية والأمنية والتجارية وهو ما سيحدث تخفيضا معتبرا في ميزانية العام 2019. كان النواب البرلمانيون قد وافقوا على وقف أي نفقات خاصة باي خدمات لا تتسق تماما مع الأهداف الأصلية التي أنشئت من أجلها تلك الصناديق أو تلك التي لا تكون مقبولة أو مبررة شعبيا مثل تكاليف الوجبات أو التكلفة التشغيلية التي كانت يتم تقديمها للأحزاب السياسية أو اللجان البرلمانية المختلفة. تجيء تلك القرارات بعد تزايد الانتقادات التي وردت من العديد من الجهات المسئولة العامة والخاصة والتي كانت ترى في ذلك تبديدا غير مبرر للأموال العامة. كانت جماعة مدنية محلية قد كشفت في تقرير لها إن البرلمان يوفر لبرلمانيين كبار من رؤساء لجان وكتل برلمانية قد تصل إلى نحو ما يعادل ستين الف دولار كل شهر في شكل أموال خاصة بصناديق ما يسمى أنشطة خاصة وإنها مبالغ يتم صرفها بشكل عشوائي ودون رقابة مالية أو إشراف إداري أو سجلات محددة. تٌقدر الميزانية المحددة للصناديق المختلفة والمتعددة والخاصة بتلك الأنشطة هذ العام بنحو ستة مليون دولار تتضمن مبالغ مخصصة لإدارة شئون عدد من اللجان الدائمة والخاصة بالشئون الدبلوماسية والبرلمانية. حدد البرلمان فترة تشغيلية محددة تمتد حتى نهاية العام الجاري يقبل البرلمان بعدها أي حكم يطالب البرلمان بالكشف عن أي معلومات أو بيانات خاصة بكيفية صرف الأموال في تلك الصناديق المثيرة للجدل.