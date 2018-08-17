تبرئة مسئول سابق

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أعلنت محكمة خاصة في سيول يوم الثلاثاء الماضي عن تبرئة السيد " آن هي جنغ" حاكم إقليم شنغشيونغ الجنوبي السابق من تهمة التحرش الجنسي التي كانت موجهة ضده والتي كان طرفها الآخر هو سكرتيرته السابقة. جاء ذلك بعد أن استعرضت المحكمة حيثيات القضية التي مثلت فضيحة جرى تداولها على نطاق واسع. كانت اتهامات قد وجهت للمسئول القيادي السابق والكبير والبالغ من العمر 54 عاما بأنه ظل يتحرش بسكرتيرته الآنسة كيم جي يون لعدة مرات خلال الفترة من يوليو 2017 إلى فبراير 2018 مستغلا سلطاته كمسئول سياسي وإداري رفيع. أعلنت المحكمة براءة السيد" آن" لعدم وجود الأدلة الكافية لتجريم المسئول الكبير. قالت المحكمة إن البيانات والإفادات التي قدمتها الشاكية تنقصها المصداقية اللازمة. وكانت السكرتيرة السابقة "كيم" قد ادعت إن المسئول السابق الكبير كان من خلال استغلال نفوذه يحاول إجبارها على إقامة علاقة جنسية معه وإن كان دائم التحرش بها. وعقب صدور قرار المحكمة ببراءة المسئول السابق، أصدرت السكرتيرة السابقة تصريحا عبّرت فيه عن صدمتها من قرار المحكمة وتعهدت بمواصلة معركتها القضائية بكل الوسائل القانونية المتاحة. وبعد مغادرته ساحة المحكمة أدلى المسئول والمتهم السابق بكلمة قصيرة اعتذر فيها عن ما سببته تلك القضية من انزعاج للبعض ووعد بفتح صفحة جديدة في حياته. كانت هيئة الادعاء تطالب بفرض عقوبة سجن تصل إلى أربعة أعوام على المتهم السابق ودمغه وتسجيل اسمه ضمن قائمة المتحرشين جنسيا واخضاعه لمحاضرات ودورات خاصة بالعنف الجنسي.