قمة كورية مشتركة ثالثة في سبتمبر القادم

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اتفقت الكوريتان على تنظيم قمة مشتركة ثالثة بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغون خلال شهر سبتمبر القادم. وجاء في تقرير خاص بذلك إن اتفاقا في هذا الشأن تم في يوم الاثنين الماضي خلال محادثات جرت على مستوى عال بين مسئولين من البلدين في قرية الهدنة في بانمونجوم. وأشار بيان مشترك صدر في أعقاب تلك المحادثات إن الجانبين استعرضا التطورات الخاصة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقا خلال القمة الكورية المشتركة الأخيرة التي جرى تنظيمها في إبريل الماضي. وبعد بضع ساعات من صدور ذلك الإعلان المشترك ذكر ناطق رئاسي كوري جنوبي إن تنظيم مثل تلك القمة خلال مطلع شهر سبتمبر قد يكون غير عملي وصعبا بعض الشيء في ضوء الظروف الراهنة حيث أن كوريا الشمالية تعكف حاليا على التحضير لعدة مناسبات واحتفالات خاصة بالذكرى السبعين للتأسيس في التاسع من سبتمبر. لهذا يرى الكثير من المراقبين إن الطرفين يحبذا عقد مثل تلك القمة في منتصف شهر سبتمبر وفي وقت مناسب بين ال11 وال14 من الشهر، وقبيل بدء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ال18 من شهر سبتمبر.

وفي تقرير ذي صلة جاء إن الرئيس الكوري الجنوبي مون اقترح في يوم الأربعاء الماضي قيام الكوريتين ببحث فكرة تكوين هيئة سكك حديدية مشتركة تضم سبعة دول من شرق آسيا ودول أخرى وهي الكوريتان والصين وروسيا واليابان ومنغوليا بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية. أشار إلى أن مثل هذه الهيئة المشتركة ستكون نواة لتشكيل جماعة اقتصادية مشتركة في منطقة شمال شرق آسيا لتبادل وتجميع المصالح في عدة مجالات اقتصادية وأمنية متعددة الأغراض وخاصة في مجال الطاقة.