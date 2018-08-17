الحكومة تخطط لتوسيع إنفاقها لمواجهة تدهور سوق العمل المحلي

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اتفقت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم ومكتب الرئاسة على توسيع الإنفاق الحكومي للتغلب على التدهور الحاد في سوق العمل المحلي.

جاء هذا الاتفاق في اجتماع طارئ عقد أمس الأحد بين الجهات الثلاث حيث يشير عقد هذا الاجتماع يوم الأحد، الذي يعد يوم عطلة أسبوعية في كوريا، إلى درجة أهمية الموضوع،ومدى الركود الذي تعاني منه سوق العمل المحلية.

وتوصل المشاركون في اجتماع الأمس إلى اتفاق لتوسيع الإنفاق الحكومي من خلال الإسراع في تنفيذ الميزانية المخصصة لخلق فرص عمل جديدة، وتخصيص 4 تريليون وون إضافية لذلك الغرض، بالإضافة إلى زيادة ميزانية العام القادم الخاصة بتوفير وظائف جديدة.

وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، ارتفع عدد الموظفين في شهر يوليو الماضي بمقدار 5 آلاف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن متوسط معدل زيادة الموظفين أصبح أقل من 100 ألف شخص هذا العام بعد أن كان أكثر من 300 ألف في العام الماضي.

وأضاف التقرير أن المتوسط الشهري لعدد العاطلين عن العمل قد تجاوز مليون شخص للشهر السابع على التوالي منذ بداية هذا العام.

وكانت الحكومة الكورية قد ضخت حوالى 50 تريليون وون في مساعيهالخلق فرص عمل جديدة منذ تنصيب الرئيس "مون جيه إين"، ولكن لم تحقق هذه الجهود نتائج ملموسة.

وترى أحزاب المعارضة والدوائر التجارية أن السبب في تعرض البلاد لأزمة في سوق العمل يرجع إلى السياسات الاقتصادية المعتمِدة على تحقيق النمو من خلال زيادة الدخل، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور الذي تسبب في زيادة العبء المالي على أصحاب المحلات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل.

وفي هذا الصدد، أكد "كيم دونغ يون" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية أن الحكومة ستدرس تأثير السياسات الاقتصادية، مضيفا أنها ستعيد النظر في تلك السياسات إذا اقتضى الأمر.

ومن جانبه، طالب "جانغ ها سونغ" مساعد الرئيس للشؤون السياسية عامة الشعب بأن يثق في الحكومة وأن ينتظر حتى تظهر نتائج سياسات الحكومة.