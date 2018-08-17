انطلاق الجولة الأولى من برنامج لم شمل الأسر المشتتة

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اِستُؤنِف برنامج لم شمل الأسر المشتتة في الكوريتين هذا الأسبوع بعد توقف دام عامين وعشرة أشهر .

ويرجع تاريخ برنامج لم شمل الأسر المشتتة إلى عام 1971 حيث اقترحت منظمة الصليب الأحمر الكورية الجنوبية على نظيرتها الشمالية يوم الثاني عشر من شهر أغسطس من ذلك العام عبر هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"عقد اجتماع لمنظمتي الصليب الأحمر الجنوبية والشمالية لبحث القضايا المتعلقة بلم شمل الأسر المشتتة.

ولكن لم يتحقق هذا الاقتراح بسبب حالة التوتر التي مرت بها العلاقات بين الكوريتين آنذاك.

وبعد مرور 14 عاما على عرض هذا الاقتراح، أي في عام 1985، عُقد اجتماع لمنظمتي الصليب الأحمر، واتفقت الكوريتان على تبادل الزيارات بين الأسر المشتتة على جانبي الحدود الكورية.

وبناء على هذا الاتفاق، قام وفدان كوريان، جنوبي وشمالي، مكون من أفرادٍمن الأسر المشتتة،بتبادل الزيارات في كل من سيول وبيونغ يانغ بين العشرين والثالث والعشرين من شهر سبتمبر عام 1985.

وكان لهذه الزيارات معنى خاص نظرا لأنه تم من خلالها إجراء أول لقاء بين أعضاء الأسر المشتتة في الكوريتين، ولكن لم تتمكن الكوريتان من مُواصلة تنفيذ برنامج لم شمل الأسر المشتتة.

وقد تم استئناف هذا البرنامج بعد مرور 15 عاما إثر اتفاق بين الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "كيم ديه جونغ" والزعيم الكوري الشمالي الراحل "كيم جونغ إيل" على حل القضايا الإنسانية، ومنها قضية لم شمل الأسر المشتتة في اسرع وقت ممكن، وهذا في محادثات القمة التي عقدت في شهر يونيو عام 2000 في بيونغ يانغ.

وبموجب هذا الاتفاق، تم تبادل الزيارات بين أفراد الأسر المشتتة في شهر أغسطس من عام 2000، واستمر تنفيذ هذا البرنامج حتى عام 2007 حيث تم تنظيم لم شمل الأسر المشتتة مرتين أو ثلاث مرات سنويا.

ولكن تم تجميد هذا البرنامج عام 2010 نتيجة قيام كوريا الشمالية بقصف مدفعي استهدف جزيرة "يون بيونغ" الكورية الجنوبية، ثم استئنف عام 2014 ليستمر حتى عام 2015.

وللاسف الشديد، خضع برنامج لم شمل الأسر المشتتة للتجميد مرة أخرى بسبب استمرار كوريا الشمالية في تطوير أسلحتها النووية والصاروخية.

هكذا، تعرض برنامج لم شمل الأسر المشتتة للتجميد على مر السنين تماشيا مع وضع العلاقات بين الكوريتين. وإلى جانب هذا، أصبح أفراد الأسر المشتتة مسنين،ويزداد عدد المتوفين بينهم عاما بعد عام، وهو ما يتطلب حلا عاجلا لهذه القضية.