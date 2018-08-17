الحصول على فرص عمل في كوريا خلال الدراسة في كوريا

ⓒ Getty Images Bank

إمكانيات الحصول على فرص عمل في كوريا خلال الدراسة في الجامعات الكورية وبعد التخرج منها، أمران ينالان نصيبا كبيرا من اهتمام الراغبين في تجربة الحياة كطالب في كوريا الجنوبية. السلطات الكورية تعي ذلك جيدا، وهي تنظم لهذا الغرض معرضا لفرص العمل مخصص للطلاب الأجانب في كوريا، وسيشهد تنظيم نسخته العاشرة خلال يومي الأول والثاني من شهر أكتوبر القادم في مركز المؤتمرات والمعارض كويكس.

يعتبر معرض فرص العمل للطلاب الأجانب في كوريا أكبر معرض لتوظيف الأجانب في البلاد، حيث تشارك فيه هذا العام 120 شركة كورية. كما يرتقب مشاركة عدد كبير من الطلاب الأجانب المهتمين، حيث بلغ عدد هؤلاء في نسخة العام الماضي 2600.

يُنظَم هذا المعرض وكالة ترويج التجارة والاستثمار الكورية بالتعاون مع المعهد الوطني للتعليم الدولي، ويُمَكِن طلاب الجامعات والمتخرجين الجدد من التقدم بطلبات المشاركة في المعرض عن طريق الموقع الإلكتروني jobfair.contactkorea.go.kr الذي يسمح بكتابة سيرة ذاتية وتسجيلها، والتأكد من معلومات الشركات المشاركة وإعلانات التوظيف، ثم التقدم بطلبات لإجراء مقابلات شخصية خلال المعرض.

طبعا، يمكن أن تتاح فرصة للمقابلة الشخصية للطلاب الأجانب الذين يتقدمون بطلبات في المعرض، ولكن تقديم الطلبات بشكل مسبق عن طريق الموقع يسمح بمراجعة السيرة الذاتية بشكل كاف، مما يزيد من إمكانية الحصول على عمل.

وبناءً على خبرات الأجانب، والعرب خاصة، فمجالات العمل خلال الدراسة تشمل بشكل عام العمل بدوام جزئي في مجال الإطعام أو الترجمة إذا كان الشخص مجيدا للغات الأجنبية. في حين أن بعضا من المتخرجين العرب الجدد يختارون العمل في شركات كورية تتعامل مع العالم العربي بشكل كثيف، أو بسفارات الدول العربية في سيئول، فهي تحتاج إلى مجيدين للغة الكورية وعارفين بالثقافة المحلية.

أما عن المواصفات الأهم لتحسين فرص إيجاد عمل في كوريا، نجد على رأسها أجادة اللغة الكورية إلى جانب أي لغات أخرى، فكوريا تتعامل مع العالم أجمع، وشركاتها بحاجة إلى متحدثين بكثير من اللغات. كما أن التخرج بمعدل جيد من إحدى الجامعات الكورية يضاعف فرص الحصول على عمل. ولا ننسى أهمية شبكة العلاقات الشخصية التي تعد مهمة بالنسبة لكثير من الكوريين، ففرصة عملك الأولى قد تكون عن طريق أحد معارفك في كوريا.