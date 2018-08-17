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اتفقت لجنة التجارة العادلة ووزارة العدل على إلغاء نظام الحق الحصري في الاتهام، وتشارك المعلومات الخاصة بنظام التساهل الذي يقضي بخفض الغرامات المفروضة على الشركات التي تقدم تقارير طوعية بشأن الأعمال التواطئية التي تورطت فيها مع شركات أخرى.

إلغاء نظام الحق الحصري في الاتهام يعني أنه سيتم تعزيز التحقيقات والعقوبات على من ينتهك قانون التجارة العادلة.

وبموجب هذا النظام، يكون للجنة التجارة العادلة حق حصري في اتهام من ينتهك قانون التجارة العادلة، إذ لن تتمكن النيابة العامة من توجيه الاتهام لجهة معينة إلا إذا اتهمتها لجنة التجارة العادلة.

وقد تم تطبيق هذا النظام عام 1980 لمنع النيابة العامة من الإفراط في استخدام حقها في الاتهام ضمن الجهود الرامية إلى ضمان نشاط الشركات الاقتصادية.

ولكن يتسبب هذا النظام في حدوث مشكلة أخرى وهي عدم وجود وسيلة لفرض العقاب على الشركات العملاقة التي تنتهك قانون التجارة العادلة باستثناء الاتهامات التي توجهها لجنة التجارة العادلة.

ولحل هذه المشكلة، تم تطبيق نظام حق الطلب للاتهام عام 2014، والذي يمنح الهيئات المعنية، بما في ذلك مكتب التفتيش ووزارة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة المشتريات العامة، يمنحها الحق في أن تطلب من لجنة التجارة العادلة توجيه الاتهامات.

وفي حقيقة الأمر، كانت ومازالت المنظمات المدنية تطالب بإلغاء نظام الحق الحصري في الاتهام نظرا لاحتمال قيام لجنة التجارة العادلة بإعفاء الشركات من التهم الجنائية.

وفي حالة إلغاء ذلك النظام، ستتمكن المنظمات المدنية والمساهمون أصحاب حصص الأقلية من استخدام حقهم في توجيه الاتهامات.

ولكن يرى بعض المراقبين أن ذلك قد يؤدى إلى خسائر كبيرة قد تتكبدها الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، نتيجةً لكثرة الدعاوى التي ستخضع لها.