إنشاء مكتب اتصال بين الكوريتين لا ينتهك العقوبات الدولية المفروضة على الشمال

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من المرتقب أن يتم إنشاء مكتب اتصال بين الكوريتين في غضون شهر أغسطس الجاري تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في بيان "بان مون جوم" الصادر يوم 27 أبريل الماضي.

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لرفع مستوى هذا المكتب ليكون مكتب تمثيل للكوريتين في كل من بيونغ يانغ وسيول في وقت لاحق، إذ يعتمد النجاح في إنشاء مكتب الاتصال بين الكوريتين حاليا على ما إذا كانت هذه الخطوة تنتهك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية أم لا.

وبهذا الخصوص، أشارت الحكومة الكورية إلى أنها أجرت مشاورات مع الولايات المتحدة.

وتبين أن حكومة سيول قد أكدت للولايات المتحدة أن مكتب الاتصال سيتم إنشاؤه بناء على بيان "بان مون جوم"، وسيكون قناة للاتصال الدائم بين الكوريتين ليسهم في تعزيز المفاوضات بين واشنطن وبيونغ يانغ حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الحكومة إن كوريا الجنوبية ستقوم بتزويد مكتب الاتصال بالطاقة الكهربائية بدلا من تزويده بالوقود المستخدم في توليد الكهرباء، وذلك التزاما بالعقوبات الدولية.

ولن يكون هناك أي حواجز تمنع إنشاء مكتب الاتصال بين الكوريتين في تم حل القضية المتعلقة بانتهاك هذا المشروع العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ.

وكانت الكوريتان قد توصلتا إلى اتفاق نهائي بشأن إدارة مكتب الاتصال، كما يُرجح إقامة حفل افتتاحه في غضون شهر أغسطس الجاري.

وتم التراجع عن اتفاق سابق بين الكوريتين لافتتاح المكتب في 23 أغسطس لانشغال الطرفين بالمباحثات رفيعة المستوى استعدادا للقمة الكورية الثالثة، وتنظيم برنامج لم شمل الأسر المشتتة.

وزارة الخارجية الأمريكية من جانبها قالت إن لديها معلومات تتعلق بإنشاء مكتب الاتصال بين الكوريتين، دون أن تورد أي تعليقات بهذا الشأن، ما قد يعد إشارة إلى قلقها إلى حد ما من أن تؤثر هذه الخطوة سلبا على الجهود الأمريكية لنزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وأكدت الخارجية الأمريكية على أن تحسين العلاقات بين الكوريتين وإحراز تقدم في نزع السلاح النووي يعتبران أمرين لا يمكن تجزئتهما.