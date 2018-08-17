ⓒ INEE

شركة " إنّي INEE " هي شركة متخصصة في الصناعة اليدوية للأزياء المرصعة بالحُلي والمجوهرات.





رئيسة الشركة بيون جونغ إيم:

منذ أن كنت طالبة في الجامعة عام 1992 فزت بجائزة في معرض للتصميم الصناعي المتميز. تخرجت عام 1993 من كلية الفنون والتصميم المعدني في جامعة هونغيك. وفي مايو من نفس ذلك العام قمت بتأسيس شركتي الخاصة والمتخصصة في تصميم الأزياء والإكسسوار. كنت قد شاهدت ذات مرة حُلَي إكسسوار في متجر محلي في كوريا معروضة للبيع بسعر يقارب مائة وخمسين دولار أمريكي. استغربت وقلت لنفس كيف لسيدة أو آنسة عاملة بسيطة شراء مثل تلك القطعة القصيرة بذلك المبلغ الكبير. كنت أؤمن بأن لكل امرأة الحق في أن تكون جميلة مثل الأخريات، لكن أكثر النساء لا يستطعن عمليا فعل ذلك. كذلك تبيّن لي أن سوق منتجات الإكسسوار ليست متطورة بما فيه الكفاية في كوريا ولا تجذب الكثيرين مثل أسواق الجواهر والذهب التي تجذب الأغنياء وحدهم. مثّل الأمر تحديا بالنسبة لي، وقررت مجابهة ذلك التحدي والبحث عن امكانية تصميم منتجات إكسسوار جميلة وجذابة وبأسعار في متناول اليد. هكذا تمكنت من تصميم علامتي التجارية الخاصة.





في صناعة المجوهرات يتم استعمال الأحجار الكريمة من لؤلؤ وياقوت وماس، بينما نجد أن الأزياء المحلاة بالجواهر يتم صنعها بواسطة مجوهرات اصطناعية ومواد معدنية رخيصة ومتوفرة مثل الفضة والكريستال والبلاستيك. تجد هذه الصناعة الآن شعبية ورواجا وإقبالا واسعا وسط صغار السن من شباب ومراهقين، غير أن الحال لم يكن كذلك عندما افتتحت المصممة الآنسة بيون شركتها الخاصة عام 1993. كانت المجوهرات الراقية هي المسيطر الأول على السوق وقتها. لتغيير هذا التوجه المُكلف ركزت المصممة بيون على طبيعة وجمال وأناقة التصميم نفسه وليس نوعية المواد المستعملة فيه.





رئيسة الشركة بيون جونغ إيم:

كانت شركتي تطرح في السوق ما بين 50 و60 منتجا كل شهر. قصدت من هذا توجيه الأنظار للتركيز على طبيعة التصميم المختلف من ناحية الأناقة الوجمال وليس المواد المعدنية المستعملة فيه. ركزت على ضرورة تثبيت المجوهرات على الزي بشكل آمن ومحكم ودائم، وكنا نوفر خدمات صيانة لما بعد شراء الفستان. كنا نبذل جهودا متواصلة في هذا الصدد. كانت صناعة الفستان في شركتنا تمر عبر عدة مراحل. ورغم أن ذلك قد يمثل عبئا ماليا متزايدا على الشركة لكننا كنا نتحمل ذلك بصدر رحب في سبيل ترويج منتجاتنا وجودتها.





ⓒ INEE

عمليات نحت وتشذيب وتلميع مواد معنية عادية ورخيصة أمر صعب ومعقد. لكن الشركة لم تكن تتوانى أو تتراخى في ذلك مهما كلف من جهود بدنية ومادية وزمنية. كل تلك العمليات كان يتم القيام بها يدويا وبمهارة متخصصة واتقان وحرص شديد لمنع أي شكل من أشكال الحساسية أو المحاذير الصحية المحتملة. وبفضل كل تلك الجهود وجدت منتجات الشركة طريقها إلى رفوف ودواليب العرض في عدد من أكبر المتاجر والحوانيت والأسواق السياحية في سيول من أمثال "دوتا" و"دونغديمون". بدأت الشركة وبشكل متسارع في النمو والانتشار وحققت نجاحا في كثير من المشاركات والمعارض، وفازت بعدة أوسمة وجوائز مثل "جائزة هاي سيول للتميز" التي تقدمها بلدية سيول ووكالة سيول التجارية. لم يقتصر نجاح الشركة الصغيرة على النجاح في السوق المحلية وحدها.





رئيسة الشركة بيون جونغ إيم:

بدأت شركة " إنّي" التصدير في عام 2010. لدى صادراتنا الآن العديد من الأسواق الخارجية ومنها الصين واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة وفيتنام. مبيعاتنا تجد رواجا هائلا خاصة في السوق الصينية العريضة. أداؤنا على المستوى العالمي وقتها كان أفضل منه في السوق المحلية بسبب ظروف الاقتصاد الكوري. لم يعد الآن تركيزنا مقتصرا على منطقة جنوب وشمال شرق آسيا وحدها بل نخطط ونسعى لاقتحام عدد من الأسواق الأوربية والأمريكية ولدينا جولة قريبة ستبدأ من لاس فيجاس في شهر أغسطس الجاري.





توفر شركة " إنّي" منتجات ممتازة النوعية والجودة وبتصميمات أنيقة وجذابة وبأسعار معقولة ومناسبة. وهي تسعى وتخطط للانتشار على نطاق عالمي واسع. سعر الفستان الذي تنتجه الشركة الآن في متناول أيدي الكثيرين رغم كل ما فيه من جمال وأناقة، وقد يتراوح سعر الفستان الواحد ما بين 27 و45 دولار فقط. آسيا هي مركز صادرات الشركة الآن لكن لها خططها ومساعيها للانفتاح على بقية أجزاء العالم في اوروبا وأمريكا وغيرها. تتحدث السيدة بيون الآن عن أهداف أخرى متعددة ومتنوعة.





رئيسة الشركة بيون جونغ إيم:

هدفي الأول والدائم هو تصميم وصناعة أزياء ومنتجات ترضي أذواق زبائن وعملاء الشركة. أعمل في هذا المجال التصميمي منذ أكثر من عشرين عاما. من أهدافي صناعة منتجات إكسسوار رخيصة لكنها لا تقل جمالا وأناقة عن أي مجوهرات طبيعية، وتبقى مرغوبة ومتداولة ومنقولة من جيل إلى جيل، ويتم استعمالها على نطاق واسع في مختلف مناسبات الفرح والبهجة، وتصبح هدايا متبادلة رائجة. أتوق لتصميم وصنع منتجات إكسسوار تتزين بها الكثير من الفتيات في أفراح زفافهن ويبقينها داخل دواليبهن لارتدائها في مناسبات أخرى والحفاظ عليها حتى يقدمنها هدايا لبناتهن عند زفافهن.





" إنّي" شركة كورية رائدة الآن في مجال صناعة وتصميم الأزياء المزينة بالمجوهرات والحلي الصناعية، وقد فرضت وجودها، وانتشرت منتجاتها في العديد من الأسواق داخليا وخارجيا عبر ما يزيد عن عقدين من الزمن. وهي تخطط لأن تصبح مجموعة أزياء تتميز بكم هائل من الأناقة والجمال وتشارك كل عملائها وزبائنها في أفراحهم ومناسبات العمر الجميلة.