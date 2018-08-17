الأزمة المالية المتصاعدة في تركيا وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الكوري

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تتصاعد المخاطر والمخاوف الاقتصادية في تركيا بشكل متسارع قد يرقى لما يمكن أن يشكّل "أزمة تركية". ورغم أن الليرة التركية التي تعرضت لتأرجح كبير قد تمكنت في ال15 من أغسطس الجاري من استعادة بعض من عافيتها المفقودة، إلا أن النزاع المتسارعة أطواره بين الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة التركية يثير قلقا لدى الكثيرين، ويذكّر البعض بالأزمة اليونانية التي اندلعت قبل بضعة سنوات وأدت إلى عملية إنقاذ اقتصادي للبلاد.





البروفسور "كيم جونغ شيك" من كلية الاقتصاد في جامعة يونسيه :

بلغ العجز في الحساب الجاري في تركيا نسبة 5.5% في العام الماضي من حجم إجمالي ناتجها المحلي. أي عجز كبير في الميزان التجاري بمعايير أي دولة، هذا إلى جانب وجود عدم استقرار سياسي قد يمثل سببا مهما في خفض معدل المصداقية الدولية لتركيا، وهو ما يؤدي بدوره لخفض سعر عملتها على مستوى عالمي واسع. الصدمة الخارجية الكبرى التي تعرضت لها الليرة التركية مؤخرا كان مصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب شخصيا وقراره بمضاعفة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية من منتجات الحديد والصلب والألمونيوم التركية. مثل هذا القرار من شأنه تعريض الميزان التجاري التركي الذي يعاني أصلا من العجز إلى مزيد من التدهور، مما يعمق من الآثار الجانبية السلبية على الاقتصاد التركي. وبسبب تلك الضغوط انخفض سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنحو 20%





إذ ظلت الليرة التركية في حالة انخفاض طوال العام الجاري بسبب عدة عوامل منها الزيادة الكبيرة في حجم الدين الخارجي والارتفاع المتسارع في معدلات التضخم. ومما زاد الطين بلة تداعيات حادثة اعتقال السلطات التركية لقس أمريكي تم احتجازه هناك واتهامه بالتجسس. وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاق سراح القس وهو ما رفضته السلطات التركية وما دفع السلطات الأمريكية في العاشر من أغسطس لمضاعفة حجم الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات تركيا نحو الولايات المتحدة الأمريكية. وبمجرد إعلان واشنطن عن ذلك تعرضت الليرة التركية لانخفاض ملحوظ وسريع مما يهدد بشبح أزمة اقتصادية محتملة في تركيا. قاد ذلك بدوره إلى قلق متسارع لدى كثير من المراقبين من إمكانية التصعيد الأمريكي الذي قد ينجم عنه لجوء واشنطن إلى تجميد محتمل في برنامجها التجاري التفضيلي.





البروفسور "كيم جونغ شيك" :

ما يعرف باسم " النظام التفضيلي المعمم" هو برنامج تجاري أمريكي يمنح تفضيلا تجاريا للاقتصادات النامية من خلال إعفاء أو خفض الرسوم الجمركية لصادرات تلك الدول نحو الولايات المتحدة. هنالك الآن 129 دولة في العالم تستفيد من ذلك البرنامج. هدد الرئيس الأمريكي مؤخرا بالقيام بمراجعة ذلك البرنامج والقائمة الدولية التي تستفيد منه. كثير من الدول النامية التي لها منتجات تصدرها للولايات المتحدة خائفة ومتوجسة من مثل ذلك الاحتمال، ما قد يعرض رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية في تلك البلدان للهروب.





لم يتردد الرئيس الأمريكي في الحديث عن أن تركيا بالذات قد تكون على رأس مثل تلك القائمة الدولية التي سيتم مراجعتها. من جانبها لجأت تركيا للمعاملة بالمثل ورفعت الرسوم الجمركية المفروضة على بعض المنتجات والسلع الأمريكية بنسبة كبيرة ومنها السيارات التي ازدادت الرسوم المفروضة عليها بنسبة 120%. وفي تصعيد تركي آخر رفضت المحكمة العليا في تركيا استئنافا قضائيا جديدا مقدما من محامي القس الأمريكي. قيام أمريكا بتفعيل وتطبيق قرار النظام التفضيلي المعمم على تركيا قد يسبب تعقيدات كبرى للاقتصاد التركي، وهي تعقيدات لن تقتصر على الاقتصاد التركي وحده، وإنما قد تمس بشكل أو بآخر اقتصادات عالمية عديدة، ومنها اقتصاد كوريا التي تراقب تطورات الأمر باهتمام.





البروفسور "كيم جونغ شيك" :

الاقتصاد الكوري ليس في حالة جيدة الآن. معدلات البطالة متزايدة والنمو والتوسع الاقتصادي متباطئ. رغم ذلك فإن الاقتصاد الكوري بشكل عام في حالة توازن خارجي قوي والدين الخارجي قصير الأجل تقلص بشكل ملحوظ، ويمثّل حجم الفائض في الميزان التجاري للبلاد 5.5% من إجمال الناتج المحلي العام لكوريا. لكوريا كذلك احتياطي من النقد الأجنبي يبلغ الآن 400 مليار دولار. من هذا المنطلق يمكن القول إن كوريا لن تتأثر من الأزمة التركية بشكل كبير أو مباشر لكن ذلك لا يعني أنها لن تتأثر مطلقا.





تؤكد السلطات المالية الكورية أن كوريا لن تتأثر بالأزمة التركية بشكل محسوس، إذ أن حجم التبادل التجاري بين كوريا وتركيا محدود وصغير بشكل نسبي، خاصة وأن احتياطي النقد الأجنبي الكوري يبلغ 402 مليار دولار وهو تاسع أكبر احتياطي من نوعه في العالم. نسبة الدين الخارجي قصير الأجل إلى نسبة الاحتياطي النقدي الأجنبي تقدر بنحو 30% فقط. وظلت كوريا طوال 76 شهرا متتاليا تسجل فائضا تجاريا مريحا. لكن كل ذلك لا يجب أن يمنع كوريا من متابعة الأزمة التركية المحتملة عن كثب وباهتمام.





البروفسور "كيم جونغ شيك" :

هناك العديد من المعطيات ومن بينها الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي، والفائض المستمر في ميزان المدفوعات، واستقرار نسبة الدين الخارجي، وكلها أشياء تحول دون التأثر المريع لكوريا بمثل تلك الأزمة الخارجية، كما أن كوريا تعلمت جيدا من تجاربها السابقة كيفية التحوط لأي أزمة خارجية والتعامل معها. لكن رغم ذلك تبقى العوامل الداخلية السلبية مثل تزايد معدلات البطالة ومظاهر الركود الاقتصادي وتذبذب اسعار الأسهم والسندات أشياء قد تساعد في هروب رأس المال الأجنبي. وكذلك فإن توجه الولايات المتحدة الأمريكية لرفع سعر الفائدة الرئيسي قد يكون مؤشرا لارتفاع سعر الدولار الأمريكي وهبوط سعر الوون الكوري. أيضا، ومع توالي أي أزمات في الاقتصادات والأسواق الناشئة مثل تركيا فإن ذلك قد يؤدي لهروب المستثمرين الخارجيين من تلك الأسواق ومن بينها كوريا وهو ما سيعني هبوطا في قيمة أسعار عملاتها الوطنية وقد يشعل فيها أزمات مالية، مما يستوجب من كوريا الاستعداد والتحسب لمثل تلك الاحتمالات وإن كانت بعيدة.





وفيما يبدو وكأنه تأثرٌ بالأزمة التركية، فقد شهد مؤشر أسعار الأسهم في كوريا "كوسبي" في ال16 من أغسطس الجاري أكبر هبوط له منذ 15 شهرا. والقلق الذي استشرى في السوق المالية العالمية دفع مستثمرين أجانب لبيع نحو ما قيمته 220 مليون دولار من أسهمهم الكورية واستبدالها بأسهم أمريكية. هناك مؤشرات واضحة لتوجه سعر الوون الكوري للانخفاض امام الدولار، وهو ما يتسق مع مؤشرات اضطراب في أسواق ناشئة أخرى مثل إندونيسيا والأرجنتين والبرازيل والصين. ولم تقتصر الآثار السلبية على الاقتصادات الناشئة وحدها بل ـتأثرت بها دول وأسواق أوربية عديدة، حتى أن عالم اقتصادي فذّ مثل بول كروغمان الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد قال إن ما يحدث في تركيا هو مؤشر لميلاد أزمة مالية شبيهة بما حدث بآسيا في تسعينات القرن الماضي. لكل هذه المؤشرات والأسباب، على كوريا أن تبدأ في البحث عن إجراءات استباقية للتعامل مع أي أزمة محتملة.





البروفسور "كيم جونغ شيك" :

على كوريا البدء بترتيب بيتها الداخلي من خلال السعي لمعالجة مشكلات تباطؤ معدلات العمالة والتوظيف، وأن تفعل كل ما من شأنه إنعاش وتحريك الاقتصاد المحلي، وتحفيز الطلب الداخلي من نواحي استهلاك واستثمار وإنفاق حكومي، وألا تركن لمراقبة تطور العوامل الخارجية وحدها. تتبنى الحكومة حاليا سياسة مالية توسعية في سبيل تحقيق كل تلك الأشياء المطلوبة من أجل إحداث دورة اقتصادية نشطة. من ناحية أخرى فربما تواصل الولايات المتحدة تفعيل سياسة الحماية التجارية، لذا يجب أن تسعى كوريا في المقابل نحو تنويع أسواقها الخارجية، وتحفيز وتشجيع الشركات الكورية على اقتحام أسواق جديدة لصادراتها.





الأزمة الاقتصادية المالية الآسيوية عام 1997 اشتعلت في أعقاب تهاوي الباهت التايلاندي ، كما بدأ اشتعال الأزمة العالمية المالية عام 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية. الأزمتان تأثرت بهما كوريا بشكل سيئ. أي ركود في الأسواق المالية الناشئة بسبب الأزمة التركية قد يمثل ضربة للاقتصاد الكوري الذي يعتمد كثيرا على العالم الخارجي. لهذا مطلوب من كوريا كما قلنا الاستعداد بإعداد إجراءات استباقية جاهزة للتصدي لأي أزمة محتملة عند الحاجة.