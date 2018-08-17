بيك هيون يتعاون مع مطرب الراب لوكو في إعداد أغنية جديدة

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سوف يكشف المطرب "بيك هيون" عضو فرقة "إكسو" عن أغنيته الجديدة بعنوان "شاب" في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، والتي أعدها بالتعاون مع مطرب الراب "لوكو".

وتعد هذه الأغنية الثانية من نوعها التي تصدرها شركة "إس إم" الترفيهية ضم مشروعها المعروف باسم "ستايشيون يونغ" الذي سيتم من خلاله إعداد الأغاني عن طريق التعاون بين فنانين متخصصين في مجالات فنية مختلفة.

وضمن هذا المشروع، تم الكشف عن أغنية بعنوان "صفحة 0" بالتعاون مع المطربة "تيه يون" عضوة فرقة عصر البنات ومطرب الأغاني الهادئة "ميلومانس"، أوائل شهر أغسطس الجاري.