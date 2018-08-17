إيتش أوو تي تقيم حفلا غنائيا لمعجبيها في أكتوبر





من المقرر أن تقيم فرقة "إيتش أوو تي" الشبابية التي تعتبر "أسطورة أغاني الكيبوب"، أول حفل غنائي لها منذ حلِها عام 2001.

وسيقام الحفل في شهر أكتوبر القادم في ملعب "جام شيل" الأولمبي .

وكانت الفرقة قد عادت إلى الساحة الغنائية من خلال مشاركتها في برنامج تلفزيوني ترفيهي أوائل هذا العام.

ومنذ ذلك الوقت، تلقت الفرقة طلبات عديدة من معجبيها لإقامة حفل غنائي، وانتهى الأمر باتفاق أعضاء الفرقة على تنظيم الحفل.

وقد بدأت فرقة "إيتش أوو تي" نشاطها الغنائي عام 1996 .