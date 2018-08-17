جولة ريد فيلفت الغنائية تنطلق الشهر القادم





من المقرر أن تقوم فرقة "ريد فيلفت" بجولة غنائية في 3 دول آسيوية في شهر سبتمبر القادم.

وستبدأ الجولة بحفل غنائي سيقام في بانكوك في الثامن من سبتمبر، ثم تنتقل إلى كل من تايبيه وسنغافوره.

وتأتي هذه الجولة تمديدا للحفل الغنائي الذي أقامته الفرقة في سيول يومي الرابع والخامس من أغسطس الجاري.

وقد تصدرت الأغنية الجديدة لفرقة "ريد فيلفت" قوائم الموسيقى الكورية مباشرة بعد الكشف عنها في السادس من أغسطس.

كما تصدرت قوائم "آيتونز" الموسيقية في 28 دولة وبعض القوائم الموسيقية الصينية أيضا.