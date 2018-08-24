هوميغا / هولوري تاريونغ, بانغا تاريونغ / هوي شيم كوك





تستمر شعبية الموجة الثقافية الكورية أو ما يُعرف باسم الـ"هاليو" في التصاعد، خاصة مع الشعبية الساحقة لفريق "بي تي إس"، وأيضًا المنشور الذي ذاع صيته على الإنترنت تحت عنوان "هاليو غير متوقع". حيث كان أحد المتاجر الإلكترونية الأمريكية يبيع "هومي" صغير، وهو عبارة عن مجرفة صغيرة كورية تقليدية كان المزارعون الكوريون يستخدمونها قديمًا. نشر المتجر الإلكتروني عدة صور لأنواع عديدة من الهومي زُينت برسوم وصور ووصفها بأدوات آسيوية تستخدم للزراعة في الحدائق، ولإزالة الجليد المتراكم في الشتاء، ولتسوية الأرض حول النباتات، وإزالة الأعشاب الضارة، وغيرها من الاستخدامات المتعددة.

والهومي هي أداة متعددة الاستخدامات، تتميز بخفة وزنها وسهولة استخدامها وحملها، وهي لا غنى عنها لأي مزارع أو بستاني في كوريا. وتستخدم أساسًا لحفر الأرض لزرع البذور أو لانتزاع الحشائش الضارة. ويحتفل المزارعون الكوريون كل عام بالـ"بيك جونغ 백중" في منتصف يوليو تقريبًا من كل عام، وفي ذلك التوقيت، يتوقفون عن اقتلاع الحشائش الضارة وينعمون ببعض الراحة إلى أن يأتي موسم الحصاد في الخريف. واسم "بيك جونغ 백중" مشتق من كلمة "بيك جونغ 백종" أي المائة نوع، وهي إشارة للأنواع العديدة من الخضر والفواكه التي تنتشر في ذلك التوقيت من العام. كما كان ذلك اليوم يُدعى أيضًا بالـ"هوميشيت 호미씻" أي يوم غسل الهومي، الذي تُغسل فيه بعد طول استخدام، ويمنح فيه السادة خدمهم بعض المال وإجازة قصيرة يستريحون فيها وينعمون فيها ببعض المرح. وفي ذلك اليوم الذي يعد اليوم الأخير من مرحلة انتزاع الحشائش الضارة وأعمال الزراعة الشاقة، كانت كل قرية تحتفل بأفضل فلاحيها، فتمنحه ركوبة خاصة على ثور كبير بينما يحييه جميع من في القرية. كان ذلك اليوم هو يوم فرحة كبيرة، حيث يستريح الفلاحون من العمل الشاق تحت الشمس الحارقة أخيرًا، وينعمون ببعض الراحة قبل حصد ما زرعوه.

ويتميز يوم "بيك جونغ" أيضًا بإقامة مراسم تبجيل الأسلاف التي يعقدها المزارعون في ذلك التوقيت تبجيلًا واحترامًا لآبائهم وأجدادهم الراحلين. وهناك قصة طريفة تتعلق بذلك الأمر. يُحكى أن أحد أتباع بوذا ممن كانوا يتمتعون بالقوى الخارقة أراد أن يطمئن على والدته وأن يعرف ما تفعله في العالم الآخر. وكان يفتقدها بشدة بغض النظر عن مآلها، لكن لا بد أنها كانت قد أسرفت في ذنوبها، لأنه علم أنها تعاني في الجحيم. صُدم الرجل وحزن بشدة، فقرر أن يحاول إنقاذها مما هي فيه، فأعد مئات الوجبات ووزعها على الفقراء في يوم "بيك جونغ"، لعل فعله الخيّر وبره بوالدته ينجونها من العذاب الشديد. ولهذا لا يزال البوذيون يقيمون مراسم تبجيل الأجداد في يوم "بيك جونغ". فهو يوم للأحياء والأموات: يحظى فيه الأحياء براحة بعد عناء شديد، والأموات بذكرى أحبابهم من الأحياء لهم.





المقطوعات المقدمة في حلقة هذا الأسبوع: