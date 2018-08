فوائد الكيوي للبشرة

ⓒ Getty Images Bank

هناك العديد من الناس الذين يشكون من مشاكل الجلد في فصل الصيف، حيث يعاني كثيرون من التصبغات الجلدية، مثل البقع والنَمَش التي تحدث بشكل واضح بسبب الأشعة فوق البنفسجية القوية في الصيف، وذلك نتيجة لزيادة إفراز صبغة الميلانين التي تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية القوية.

البعض يزورون أطباء الأمراض الجلدية ويتلقون العلاج بالليزر، ولكن في فصل الصيف، يمكن أن يحفز العلاج بالليزر الجلد ليصبح أضعف، لذا من المهم الوقاية من حدوث التصبغ. ومن أجل منع التصبغ بشكل فعال، من الأفضل استعمال الكريم الواقي من الشمس عند الخروج من المنزل واستخدام منتجات تبييض البشرة، ومن المهم أيضا اتباع نمط حياة صحي لتقليل إجهاد الجلد، وهذا عن طريق الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ومن المعروف جيدا أن فيتامين C يساعد على استعادة لون البشرة الطبيعي ويمنع إنتاج مادة الميلانين، وهو العنصر الذي يعطي الجلد لونه ويسبب تصبغ الجلد. كما أن مادة مضادة للأكسدة تساعد على منع الشيخوخة وتساعد على تركيب الكولاجين لجعل بشرتكم أقوى. إذن، ما هي الفواكه الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة؟ الكيوي هو أحد تلك الفواكه الصيفية وهو فاكهة نموذجية من بين الفواكه الغنية بفيتامين C ومضادات الأكسدة. وعندما نتحدث عن الفواكه التي تحتوي على الكثير من فيتامين C ، نفكر أولاً في الليمون الحامض أو البرتقال ولكن في الواقع يحتوي الكيوي على فيتامين C بشكل أكثر بكثير.

والجدير بالذكر أن الكيوي الأخضر يحتوي على 85 ملليغراماً من فيتامين C لكل 100 غرام، وأما صن جولد كيوي Sun Gold Kiwi)) أو الكيوي أصفر اللون، فيحتوي على 161.3 ملليغراماً من فيتامين C لكل 100 غرام ، ويقول خبراء التغذية إن صن جولد كيوي يحتوي على فيتامين C أكثر بثلاثة أضعاف مما يحتويه البرتقال، ولذا يمكن أن نملأ الكمية اليومية الموصى بها من فيتامينC (وهي 100 ملليغرام) من خلال تناول حبة كيوي واحدة يوميًا. ولهذا السبب، يزداد عدد الناس الذين يتناولون الكيوي يوميا كفيتامين طبيعي. وعلاوة على ذلك، فإن فاكهة الكيوي تساهم في تجديد الجلد، حيث أنها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجلد والتي من أهمها مضادات الأكسدة وفيتامينات C وE.

لمواجهة البقع التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية القوية في الصيف، لا تنسوا تناول حبة كيوي يوميًا. كما أن تناول هذه الفاكهة بشكل منتظم يساهم في تخليص الجسم من النفايات والسموم وهذا ما يؤدي إلى منح بشرتكم التوهج والحيوية التي تحتاجها. كما أن الكيوي يساهم أيضا في توليد خلايا جديدة وتحفيز في طبقات الجلد، وهذا ما يجعل بشرتكم تبدو وكأنها أصغر عمرا.