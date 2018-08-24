اختتام فعاليات مهرجان هان كانغ مونغ تانغ الصيفي لعام ٢٠١٨

ⓒ Getty Images Bank

اختتمت فعاليات مهرجان "هان كانغ مونغ تانغ" الصيفي في سيول لعام 2018 والتي أقيمت في جميع الحدائق على طول شاطئ نهر الهان، ولا يسعنا الآن إلا أن ننتظر هذا المهرجان العام القادم.

وكانت كل فعاليات المهرجان قد حظيت بإقبال كبير من قبل المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة. وخاصة في الليل كان كثير من الناس يعاني من الأرق بسبب استمرار ظاهرة الليالي الاستوائية وموجة الحر القياسية وبالتالي شهدت كل الفعاليات تدفق أعداد متزايدة من الناس عليها هروباً من ارتفاع درجة الحرارة الليلية.

كما أقيمت ثلاث أداءات ليلية كبرى في حديقة "نانجي" على شاطئ نهر الهان، وهي "مهرجان سيول الشعبي" و"عرض سيول لأزياء القصة" و"مهرجان هانغ كانغ للطاقة الصديقة للبيئة".

كما افتتح مهرجان هانغ كانغ للطاقة الصديقة للبيئة من الساعة الرابعة حتى الساعة العاشرة مساء واستمر حتى أمس الأحد حيث عُرضت في دار سينما الأخضر ثلاثة أفلام تتعرض لموضوع "البيئة"، وهي الفيلم الوثائقي "Before the Flood " أي "قبل الطوفان" والفيلم الوثائقي أيضاً "Plastic China" أي "الصين البلاستيكية"، و فيلم "الدراجة مقابل السيارة". والجدير بالذكر أن دار السينما كان تعمل بالطاقة التي أنتجها 100 جهاز محمول لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة المائية بهدف الترويج للطاقة الصديقة للبيئة.

وإلى جانب عرض الفيلم أقيمت أكشاك تعرض القهوة العضوية التي تم إنتاجها بالطاقة الشمسية، وكرات الأرز المصنوعة من النباتات العضوية، وكذلك المطهرات الطبيعية المصنوعة من المواد الغذائية مئة بالمائة، وغيرها من أنواع المنتجات الطبيعية والعضوية الصديقة للبيئة. وذلك في إطار "مهرجان هان كانغ للطاقة الصديقة للبيئة". أما عرض سيول لأزياء القصة فعقد يوم السبت من الساعة السابعة حتى التاسعة مساء في حديقة "بان بو" على شاطئ نهر الهان بعنوان "سيول، أمس واليوم والمستقبل" حيث شارك في العرض 70 من عارضي الازياء المحترفين والهاوين ومن كبار السن ايضا.

عبير: ولا شك أن كل المتفرجين قد استمتعوا بهذا العرض الرائع.

ويعتبر مهرجان سيول الشعبي أنشط وأكبر مهرجان شعبي من بين فعاليات مهرجان هانغ كانغ مونغ تانغ الصيفي حيث شمل حفلات موسيقية ديناميكية وشعبية شارك فيها 8 فرق موسيقية و6 دي جي، حيث عرض هؤلاء الفنانون الموسيقيون أنواعا من الموسيقى الشعبية قوية الإيقاعات لتنشيط الجو وبعث الطاقة في الحضور، وهذا بدءاً من الساعة الثانية مساء من يوم السبت وحتى الساعة الرابعة فجراً من يوم أمس الأحد.