افتتاح فعاليات الدورة الحادية والعشرين للم شمل الأسر المشتتة

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افتتحت فعاليات الدورة الـ21 لعقد لقاءات لم شمل الأسر المشتتة بين شطري كوريا في منتجع جبل كوم كانغ. وجاء هذا الحدث لأول مرة منذ سنتين و10 شهور، وقد بكى كل أفراد الأسر المشتتة المشاركين في الحدث من شدة السعادة والإثارة، متمنين السلامة والصحة لبعضهم البعض، حتى يستمر هذا اللقاء ويتحقق حلم الشعب بتوحيد الوطن في أسرع وقت.

ويقام حدث لم شمل الأسر المشتتة في جولتين، حيث تمتد الجولة الأولى من 20 إلى 22 أغسطس في كوريا الشمالية، أما الجولة الثانية فستقام في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس في كوريا الجنوبية. وخلال الأولى يلتقي 89 فرداً من كوريا الجنوبية مع أفراد أسرهم وأقاربهم في الشمال لمدة ثلاثة أيام، وفي الجولة الثانية سيلتقي 83 فرداً من كوريا الشمالية مع أسرهم وأقاربهم في كوريا الجنوبية خلال نفس الفترة.

وفي اليوم الثاني، تم لقاء فردي للم شمل الأسر المشتتة لمدة ساعتين ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، حيث تتناول كل أسرة الغداء منفردة، ما يعد أمرا يحدث لأول مرة منذ انطلاق فعاليات لم شمل الأسر المشتتة. وبعد تناول الغداء سيجرون لقاءًا جماعيا مرة أخرى من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءً. وأخيراً في يوم الأربعاء سيتم لقاء الوداع لمدة ساعتين من الساعة الحادية عشرة صباحاً وسيرجعون إلى سيول بعد ذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه من بين المشاركين الجنوبيين في هذا اللقاء السيد بايك البالغ عمره 101 عاماً. وهناك كثير من كبار السن الذين يتطلعون إلى اللقاء مع أسرهم في الشمال قبل أن توافيهم المنية.