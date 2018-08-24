قلق كبير بشأن تغيير نظام امتحان القبول في الجامعة للمرة الثانية على التوالي

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أعلنت وزارة التعليم الكورية تعديل قانون امتحان القبول للالتحاق بالجامعات للعام الدراسي 2022 حيث سيتحول تقييم كفاءة اللغة الأنجيلزية من التقييم النسبي إلى التقييم المطلق، وكذلك اللغات الأجنبية الخاصة بما فيها اللغة العربية أيضاً، سيتحول تقييمها من النسبي إلى التقييم المطلق، وبالتالي سيشعر الطلاب بصعوبة أكثر في الحصول على نقاط دراسية جيدةً ليتأهلوا لدخول الجامعات. وكذلك سيتم توحيد المحاضرات في بعض المجالات، بالتالي لن يكون هناك فرق بين أقسام العلوم الإنسانية أو الرياضية أوالعلمية على الإطلاق. وليس فقط طلاب الصف الثالث من المدارس الإعدادية بل وكذلك طلاب الصف الأول من المدارس الثانوية سيكون لديهم نظام مختلف عن النظام الحالي لدى طلاب الصف الثالث في المدارس الإعدادية، وفي حال فشلوا في دخول الجامعات في العام 2021 عليهم أن يستعدوا لنظام الامتحان المختلف تماماً عن نظامهم لدخول الجامعات، أليس كذلك؟