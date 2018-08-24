نام أوو هيون عضو فرقة إنفنيت يعود كمطرب منفرد

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ذكرت شركة "أوليم" الترفيهية أن المطرب "نام أوو هيون" عضو فرقة "إنفنيت" سيعود بإصدار ألبوم مصغر جديد في الثالث من شهر سبتمبر القادم.

وكان المطرب "نام" قد كشف عن ألبومه الأول بعنوان "أكتب..." في شهر مايو من عام 2016.

وبدأت فرقة "إنفنيت" نشاطها الغنائي عام 2010، ويأخذ أعضاء الفرقة حاليا بعض الراحة بعد أن انضم قائد الفرقة "كيم سونغ كيو" إلى الخدمة العسكرية في شهر مايو الماضي.