سون مي تعود بألبوم جديد في سبتمبر

ⓒ YONHAP News

قالت شركة "ميك أس" الترفيهية إن المطربة "سون مي" العضوة السابقة بفرقة "واندر غيرلز" ستعود في الرابع من سبتمبر القادم بألبوم جديد يحمل اسم "تحذير"، بعد 8 أشهر من الغياب.

وكانت "سون مي" قد كشفت عن أغنية بعنوان"غاشينا" في شهر أغسطس من العام الماضي، وأغنية أخرى بعنوان "بطلة" في شهر يناير هذا العام.

وبدأت "سون مي" نشاطها كمطربة فردية عام 2013 بالكشف عن أغنية " 24 ساعة لا تكفي " بالتعاون مع الملحن والمطرب "بارك جين يونغ"، وكشفت عن أغنية "بدر" عام 2014 بالتعاون مع الملحن "برايف براذرز".