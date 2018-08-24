إنتهاء عقد المطربة جون سو مي مع شركة جي واي بي

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تركت المطربة "جون سو مي" شركة "جي واي بي" الترفيهية دون تجديد عقدها معها.

وكشفت شركة "جي واي بي" الترفيهية بأنه قد تم إنهاء عقد المطربة "جون سو مي"، قائلة إن الشركة والمطربة "جون" قد توصلتا إلى اتفاق متبادل على إنهاء العقد الحصري.

وعبرت الشركة عن شكرها للمطربة "جون" ومعجبيها الذين بقوا معها حتى الآن.

وكانت المطربة "جون" قد شاركت في الموسم الأول من برنامج "بروديوس 101 " عام 2016، وحظيت بقبول كبير لدى المعجبين بمهارتها وشخصيتها الجذابة.

وبعد أن فازت بالمركز الأول في البرنامج ، بدأت المطربة "جون" انطلاقتها كعضوة مؤقتة بفرقة "آي أوو آي" .

وكان من المتوقع أن تنضم المطربة "جون" إلى فرقة نسائية جديدة ستطلقها شركة "جي واي بي".