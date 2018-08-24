كويكا تفتح مركزا ثقافيا ورياضيا للشباب في مدينة جنين

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صرحت الوكالة الكورية للتبادلات الدولية، المعروفة أيضا باسم "كويكا"، صرحت بأنها أنشأت مؤخرا "مركز جنين" وهو منشأة ثقافية ورياضية مخصصة للشباب والناشئين في مدينة جنين في فلسطين.

والمركز المكون من طابقين يتربع على مساحة إجمالية تبلغ ألفين وأربعمائة متر مربع ليمارس فيها الشباب والناشئون الأنشطة الثقافية والرياضية، وبلغ تمويل كويكا لهذا المشروع ثلاثة فاصل ستة مليون دولار منذ عام ألفين وثلاثة حتى الان.

ويتمتع مركز جنين الثقافي بالعديد من المرافق، من بينها ملعب رياضي ودار للسينما وغرفة حاسوب وغرفة أخرى لوسائل الإعلام، كما افتتحت محاضرات للمسرح والطبخ وتعلم الحاسوب واللغات الأجنبية وكرة القدم.

بهذه المناسبة قال "جو جونغ شين " مدير مكتب كويكا في فلسطين إن المركز سيعمل على توفير خدمة ثقافية لحوالي أربعة عشر ألف وخمسمائة شاب أو ناشئ مقيم في مدينة جنين، بحيث سيساهم في اِكسَابِ الشباب والناشئين هناك مختلف الخبرات والمعارف خارج مدارسهم.