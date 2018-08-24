



تشهد مدينة إنتشون الواقعة غرب البلاد معرضا خاصا بعنوان " الإمارات العربية المتحدة، التقاليد والحداثة".

وافتتح هذا المعرض في الحادي والثلاثين من شهر يوليو الماضي في إطار مهرجان إنتشون الدولي السابع للتبادلات الدولية الذي انطلق في شهر يونيو الماضي ويمتد إلى غاية الخامس والعشرين من شهر نوفمبر المقبل بمشاركة ست دول بما فيها الإمارات.

ويعتبر هذا المعرض أول مكان يتم فيه تقديم الثقافة الإماراتية في إينتشون بحيث يتم استعراض مختلف أنواع الحرف المعدنية والذهبية والفضية الجميلة، إلى جانب صور الحياة اليومية الإماراتية، مما سيساعد زوار المعرض على تَفَهُمِ الخصائص الثقافية الإماراتية المتجانسة بين التقاليد والحداثة.

كما يمكن لزوار المعرض مشاهدة مختلف أنواع الصور الفوتوغرافية وقراءة الكتب التي تقدم علم الأنثروبولوجيا والقصائد، وكذلك الحاضر والمستقبل في الإمارات. بالإضافة إلى ذلك يمكن للزوار التقاط الصور التذكارية وهم يرتدون مختلف الملابس الإماراتية التقليدية للرجال والسيدات.

ويمكنهم المشاركة في فعالية خاصة عبر كتب التلوين تسمح لهم بدراسة الثقافة المعمارية في الإمارات والتمتع بتلوين بعض المباني المعمارية الإماراتية الرئيسية بما فيها برج العرب ومسجد الشيخ زايد.