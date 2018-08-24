تخصيص معسكر خاص للاجئين اليمنيين في جيه جو

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افتتح معسكر خاص للاجئين اليمنيين في جزيرة جيه جو الواقعة أقصى جنوب البلاد مؤخرا

حيث قامت "حركة سماريان للاجئين اليمنيين" المكونة من ثمانية مسيحيين بمن فيهم المبشر المسيحي " بارك جون بوم" الذي سبق له العمل في اليمن لمدة ثلاثة عشر عاما، حيث قام باستئجار ثلاثة مبان في منطقة " إيه وول " في الجزيرة.

سمت الحركة هذه المباني باسم " بيت سماريان" لتوفير الملاجئ لليمنيين. ويقيم فيه حاليا خمسة عشر يمنيا. ويذكر أن المعسكر يستطيع استيعاب ثمانين أو مائة شخصا على الأكثر وتنوي الحركة استقبال مزيد من اللاجئين اليمنيين باستمرار.

في المعسكر مطعم كبير ومشترك يعمل فيه طباخ يمني. ويتم في المعسكر تعليم اللغة الكورية. وتخطط الحركة لتنظيم دورة خاصة لعلاج اليمنيين نفسيا، خاصة أولئك الذين يعانون من الصدمات الناتجة عن الحرب الأهلية الراهنة.