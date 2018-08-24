الثقافتان العمانية والكورية تتشابهان في كثير من النقاط





حلت باستوديو كي بي اس عربي هذا الأسبوع الشابتان "فاطمة سلطان بهوان" و "أمل الوهيبي"، وهما من الشباب العماني المهتم بالثقافة الكورية.

كانت بداية فاطمة مع الثقافة الكورية عبر المسلسلات والأغاني الكورية قبل ثلاث سنوات، ولكنها ذهبت بعيدا بهذا الاهتمام وانضمت الى نادٍ للثقافة الكورية تديره أسرة كورية مقيمة في سلطنة عمان، وهي ترافق أمل وفتيات عمانيات أخريات في زيارة سياحية إلى كوريا.

من خلال هذه الزيارة الثرية بالفعاليات طوال 25 يوما، تطوف ضيفتانا 4 مدن كورية وتحتكان بالطلاب المحليين لتُعرِفا أيضا بالثقافة العمانية التي تريان أنها تتشابه مع نظيرتها الكورية في كثير من النقاط.

وتقول أمل أن كوريا واحدة من الثقافات الملهمة بالنسبة لها لما حققته من تطور وتقدم، بينما تتفق وفاطمة على أن الشباب كان ركيزة ما تم بناؤه حتى الآن، وتتمنيان أن يكون الشباب في عمان أيضا ركيزة نهضة بلادهما خلال السنوات العشر القادمة.

نتعرف خلال لقائنا بأمل وفاطمة على تفاصيل الزيارة إلى كوريا، وعن مرافقتهما الكورية التي لم تتمكن للأسف من الانضمام الينا داخل الاستديو.



