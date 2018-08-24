اتساع الفجوة بين مختلف مستويات الدخل

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يثير اتساع الفجوات بين مستويات دخل الفئات المختلفة جدلا حول أسبابه، حيث أرجعت الحكومة السبب في ذلك إلى زيادة الشيخوخة والركود الاقتصادي، في الوقت الذي يرى فيه بعض الخبراء أن السبب يرجع إلى قيام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بشكل كبير.

وتراجع دخل الفئة ذات الدخل الأدنى، والتي تمثل 20% من مجموع الفئات، بنسبة 7.6% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أكبر تراجع منذ عام 2003.

أما دخل الفئة ذات الدخل العالي، والتي تمثل 20% من مجموع الفئات، فشهد زيادة بنسبة 10.3%، وهو ما أدى إلى توسيع الفجوة بين مختلف مستويات الدخل.

ولكن أكد عدد كبير من الخبراء الاقتصاديين أن قيام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور وتقليل ساعات العمل يؤثر سلبا على الفئة ذات الدخل الأدنى، مشيرين إلى أن تنفيذ السياسات الهادفة إلى توزيع الدخل بشكل سريع وغير مرن يتسبب في تعرض الفئة ذات الدخل الأدنى لتأثيرات سلبية، ووصفوا تلك السياسات بأنها فاشلة.

ودعوا الحكومة إلى إجراء تعديل كامل على سياساتها الخاصة بالحد الأدنى للأجور وتقليل ساعات العمل.

ومن المتوقع أن تتسع دائرة الجدل حول ما إذا كان رفع الحد الأدنى للاجور يمثل عبئا على عاتق الطبقة محدودة الدخل.