وزير الخارجية الأمريكي يقوم بزيارة إلى كوريا الشمالية الأسبوع القادم

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من المتوقع أن تكون الزيارة الرابعة التي سيقوم بها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى بيونغ يانغ نقطة تحول في مساعي حل القضية النووية الكورية الشمالية، وذلك نظرا لكونها تأتي بعد زيارة سابقة مماثلة أداها "بومبيو" إلى الشمال دون إحراز أي نوع من النتائج الملموسة.

والشيء الذي يثير اهتمام الكثيرين أيضا هو قيام الوزير "بومبيو" بتعيين "ستيفن بيغان" نائب رئيس شركة "فورد" للسيارات مبعوثا خاصا إلى كوريا الشمالية، حيث سيرافق "بومبيو" في زيارته المقبلة إلى بيونغ يانغ.

وتعاني المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية من الجمود، ولكن يمكن القول إن زيارة "بيومبيو" إلى بيونغ يانغ قد تشير إلى وجود إمكانية لخلق انفراجة في المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، أو على الأقل، وجود نية لدى الجانبين للمضي قدما في هذه المفاوضات.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة "بومبيو" تأتي قبل تنظيم أحداث دبلوماسية ذات أهمية كبيرة في سبتمبر، ومنها الجولة الثالثة لمحادثات القمة الكورية ومؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة .

وهناك احتمال لعقد جولة أخرى من محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ وعقد قمة ثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة.

ومن المتوقع أيضا إحراز تقدم في مساعي الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة في نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية.

وعلى صعيد آخر، لتعيين "ستيفن بيغان" في منصب المبعوث الخاص إلى كوريا الشمالية الشاغر منذ شهر فبراير الماضي، معنى خاص نظرا لخبراته الواسعة في تنفيذ السياسات الخارجية الأمريكية، حيث كان "بيغان" قد عمل من قبل مساعدا لمستشارة الأمن القومي السابقة "كوندوليزا رايس" في حكومة "جورج بوش".

وقال "بيغان" إن حل القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية لن يكون أمرا سهلا، مؤكدا على أهمية نزع السلاح النووي بشكل نهائي وكامل.