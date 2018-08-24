انخفاض نسبي في معدلات المشاركة ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي

ⓒ Getty Images Bank

أظهرت نتيجة استبيان أجري بخصوص أسباب عدم مشاركة الصور مع الآخرين أو متابعة أخبار الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمة هذه الأسباب كان تضييع الوقت في متابعة الشبكة والموقع، ثم تلى ذلك كثرة الإعلانات التجارية أو الإعلانات الترويجية.

أما البعض الآخر فلا يريدون الكشف عن حياتهم اليومية الشخصية للآخرين. بالإضافة إلى وجود العديد من الأخبار المزيفة التي تنتشر في المجتمع الكوري، وهذه الأسباب مجتمعة أدت إلى إلغاء عدد من مستخدمي الإنترنت لمواقعهم الشخصية على الإنترنت والتوقف عن التواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي.