إقبال شديد على المنتجعات الثقافية وسط العاصمة سيول

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في ظل درجات الحرارة العالية التي تشهدها البلاد، تحظى العديد من المنتجعات الثقافية التي تتواجد فيها المقاهي وقاعات العرض والمسرح بشعبية متزايدة بين الناس. خاصة وأنها تقع وسط المدينة، مما يجعل عدد من الناس يتدفقون عليها من الصباح، وبالخصوص الأجانب والأمهات برفقة أولادهن الصغار، إلى جانب الآباء الذين يحملون عربات الأطفال أيضا.

كما يحظى البناء المك ون من أربعة طوابق بإعجاب الكثيرين بفضل وجود محل للكتب، حيث يستمع الزوار فيه إلى محاضرات أدباء أو كتاب بارزين، وفي الحديقة الواقعة أمام البناء، تُقدَّم عروض متنوعة ايضا. أما المبنى الذي يحمل اسم "picnic"، فيمنح الزوار متعة التجول فيه لأن هذا المبنى تم بناؤه في أعوام السبعينيات، ولا تزال بعض آثار المواد البنائية الأصلية موجودة حتى الآن. حيث توجد في هذا المبنى قاعة عرض فنية، ومقهى، ومطعم، إلى جانب المحلات، أما في أعلى طابق توجد مزرعة صغيرة وحديقة.

كما يستطيع الزوار الاستماع إلى الموسيقى والأغاني في مكان مخصص من المبنى.

وفي الطابق الأرضي، يوجد مقهى يمكن تحويله إلى قاعة عرض، أما الطابق الأول فيُستخدم كمعرض. بينما يسمح الطابق الثاني للناس باستخدامه لأغراض مختلفة.