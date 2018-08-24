الحكومة تدرس تمديد سن اشتراكات الضمان الاجتماعي

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تدرس الحكومة الكورية تمديد سن اشتراكات الضمان الاجتماعي حتى بعد سن التقاعد؛ وذلك لأن أغلب المواطنين الكوريين لا يرحبون بهذا النظام الاجتماعي، بل ويطالبون الحكومة بإلغاء هذا النظام.

جاء ذلك بسبب توقعات بتقلص المعاشات اعتبارا من عام 2057، نتيجة لانخفاض نسبة المواليد وزيادة عدد المسنين، ما جعل الحكومة تدرس رفع مبلغ التأمين وتمديد مدة دفع المعاش. لكن آراء المواطنين اختلفت، حيث يظن البعض أن سبب ذلك يرجع إلى فشل استثمارات الحكومة باستخدام المعاشات، حيث يشددون على أن ذلك يتم دون موافقة المواطنين.

كما يرغب المواطنون أن يكون لهم الخيار في الانضمام إلى نظام المعاش من عدمه، ليتمكنوا من التقرير بأنفسهم. كما قالت الحكومة إنها سوف تقرر بشكل نهائي بعد النقاش الكافي مع مختلف الطبقات من الحكومة والأطراف المعنية.