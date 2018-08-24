تراجع غر مسبوق لمعدل الإنجاب في كوريا:

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رغم الخطط والجهود التي تبذلها الحكومة الكورية لمعالجة المشكلة المستعصية والمتفاقمة في كوريا الجنوبية والخاصة بانخفاض معدلات الإنجاب والولادة في البلاد فقد جاء في بيانات إحصائية رسمية صدرت يوم اربعاء الماضي إن عدد المواليد الجدد في كوريا قد انخفض إلى العدد والمعدل الأقل في كوريا عبر تاريخها حيث لم يتجاوز العدد 357 ألف مولودا في العام الماضي. وحسب تقرير متخصص فقد جاء ذلك العدد في العام 2017 منخفضا بنسبة 11.9% عن العام الذي سبقه والذي كان قد بلغ العدد فيه 48500 مولود. تعتبر هذه هي المرة الأولى منذ بدء صدور مثل تلك السجلات الرسمية في عام 1970 التي يقل فيها عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية عن 400 ألف مولود. كذلك انخفضت نسبة الخصوبة في كوريا وهي النسبة التي يمكن لكل امرأة في البلاد الإنجاب خلالها وذلك برقم قياسي غير مسبوق ايضا. بالنسبة لمعدل المواليد الخام وهي النسبة بين عدد المواليد الجدد بين كل ألف شخص في كل عام فقد بلغت النسبة كذلك معدلا منخفضا بشكل غير مسبوق خلال السنوات السبع الماضية وكانت النسبة منخفضة بشكل خاص وسط النساء ممن هن في مقتبل ثلاثينات العمر. أشارت البيانات كذلك إلى تصاعد توجه الكوريين نحو تأخير موعد الشروع في تكوين أسرهم الخاصة ، حيث صار المعدل بالنسبة للنساء هو 32.6 عاما بزيادة عامين عن المعدل السابق، وبالنسبة للنساء ممن يبلغن من العمر 35 عاما أو يزيد صارت النسبة هي 29.4% بزيادة ثلاثة أعوام. بلغت نسبة إنجاب الطفل الأول بين المتزوجين حديثا خلال العامين الأولين من الزواج 65.9% بانخفاض بلغ 2.3% عن العام السابق. كل هذه الأشياء تمثل أمورا مسببة للقلق وتعني استمرارا متزايدا في تقلص معدلات الإنجاب والنمو السكاني وتزايدا في معدلات شيخوخة المجتمع. كانت الحكومة الكورية الجنوبية قد ضخت أكثر من 80 ترليون وون كوري لمعالجة مشكلات النقص السكاني مما يحتم المزيد من التفكير والبحث عن أفكار وسياسات بديلة ومحفزات جديدة وعملية وفعالة.