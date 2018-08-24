صيغة جديدة للإشارة للجيش الكوري الشمالي:

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أفاد مسئولون كبار في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الوزارة تعكف على دراسة اعتماد صيغة جديدة لوصف الجيش الكوري الشمالي بدلا عن الصيغة السابقة التي كانت يتم فيها استعمال كلمة " العدو" كما كان يتم في الأوراق الدفاعية الرسمية البيضاء. أكد كبار المسئولين إن هناك توجه جاد لاستبدال العبارة التي كانت مستعملة وهي " النظام الكوري الشمالي وجيشه هما أعداء كوريا الجنوبية" وذلك بدءا من الورقة البيضاء التي ستصدر خلال العام الجاري 2018. يرى هؤلاء المسئولون إن ذلك التغيير سيكون اتساقا مع ما جاء في إعلان بانمونجوم الصادر عقب القمة الكورية المشتركة المنعقدة في شهر إبريل من هذا العام والذي دعا لوقف كافة الأنشطة العدائية بين الجانبين. وحسب مسئول كبير في الوزارة فمن المحتمل استبدال مصطلح "عدو" بكلمة أو كلمات تشير إلى التهديد العسكري فقط. أعرب عدة مسئولون كبار في حزب الحرية المعارض والمحافظ عن تحفظهم تجاه مثل ذلك التحول المحتمل معتبرين إن الأمر قد يمثل تهديدا لأمن وسلامة البلاد والتي هي أشياء يجب أن تكون على رأس أولويات أي حكومة وإن تلك السياسة التي ينهجها الرئيس مون وإدارته قد تؤثر سلبا على معدلات ودرجات الاستعداد التي يجب أن يكون عليها الجيش الكوري الجنوبي. وجه بعضهم كذلك اتهاما للرئيس بأنه يعمل على تسييس الجيش حسب توجهاته وتوجهات حزبه السياسية وأكدوا أن حزبهم لن يقبل ولن يهادن فيما يتعلق بأي شيء يهدد ويعرض أمن البلاد للخطر. ومن جانبها قالت وزارة الدفاع إن القرار النهائي في ذلك الشأن سيتم في ديسمبر القادم مباشرة قبل إصدارة الورقة الدفاعية البيضاء.