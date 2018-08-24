الكوريتان تعقدان لقاءات لم شمل الأسر المشتتة

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عُقدت لقاءات لم شمل أفراد الأسر التي فرقتها الحرب الكورية منذ خمسينات القرن الماضي، وذلك ضمن برنامج لم الشمل المتفق عليه بين الكوريتين بعد توقف دام ما يقرب من ثلاث سنوات.

بدأ برنامج لم الشمل في 20 أغسطس في جبل كوم غانغ في كوريا الشمالية، ليُسمح أخيرا لأفراد الأسر المنفصلين بتخفيف آلامهم وحزنهم بعد طول فراق عن الأحبة.





المعلق "تشوي يونغ – إيل":

تعد عمليات جمع الشمل الجارية أول حدث من نوعه منذ عامين وعشرة أشهر بعد تعليق البرنامج في ظل حكومة "بارك كون هيه" في كوريا الجنوبية بسبب الاستفزازات النووية المتكررة لكوريا الشمالية. ولكن في قمة بين الكوريتين في 27 أبريل، اتفق زعيما الكوريتين على استئناف البرنامج الإنساني على الفور. وعقد الجانبان في وقت لاحق عدة اجتماعات لمناقشة هذه المسألة، وأخيراً تم عقد اللقاءات. في الجولة الأولى من لم الشمل التي بدأت في 20 أغسطس، وتجمع 89 كوريا جنوبيا في مدينة سوكشو الساحلية الشرقية مساء يوم 19 أغسطس للانطلاق نحو الشمال. في الواقع، كان من المفترض مشاركة 100 عضو في البرنامج. لكن 11 شخصا تخلوا عن لقاءاتهم في اللحظة الأخيرة لأسباب صحية. بالنظر إلى شيخوختهم فإن الأمر مفهوم تماما. غادر المشاركون التسعة والثمانون من كوسونغ في الساعة 8:30 صباحا من يوم 20 أغسطس، مسافرين إلى جبل كوم غانغ بالحافلة.





تماشياً مع إعلان بانمونجوم الموقع في 27 أبريل، اختارت وزارة التوحيد والصليب الأحمر في كوريا الجنوبية 500 من المرشحين التمهيديين باستخدام نظام القرعة عبر الحاسوب من أجل المشاركة في برنامج لم شمل الأسر الواحد والعشرين بين الكوريتين. ثم قامت الكوريتان بتبادل قوائم الأشخاص الراغبين في المشاركة في البرنامج. التقى 89 من الكوريين الجنوبيين بأقاربهم من كوريا الشمالية في الجولة الأولى المنظمة من 20 إلى 22 أغسطس، في حين من المنتظر أن يتم جمع شمل 83 من الكوريين الشماليين مع عائلاتهم من الجنوب في الجولة الثانية من 24 إلى 26 أغسطس.





المعلق "تشوي يونغ – إيل" :

كان أكبر مشارك هو الكوري الجنوبي "بيك سونغ جيو" البالغ من العمر مئةً وعاما واحدا، الذي التقى بزوجة ابنه وحفيدته. عندما سأله الصحفيون عن شعوره، قال الرجل العجوز: "أشعر بالارتياح. أشعر وكأنني على قمة جبل كوم غانغ ". وفي قصة محزنة أخرى، لم يعرف أحد المشاركين الكوريين الجنوبيين ويدعى "يو غوان-سيك"، وهو في أواخر الثمانينات من عمره، أن زوجته كانت حاملاً عندما قرر أن يهرب إلى كوريا الجنوبية بمفرده مؤقتًا. تقدم "يو" بطلب للمشاركة في برنامج لم الشمل في كوريا الجنوبية لتحديد مكان زوجته في الشمال. ولكن اتضح أن زوجته قد توفيت وكان لديه ابنة لم يرها قط في حياته. ولدت الابنة في كوريا الشمالية بعد أن جاء إلى كوريا الجنوبية. انفجر في نوبة بكاء عندما التقى بابنته، وهي الآن امرأة عجوز.





كان من بين المشاركين الأم التي قابلت ابنها للمرة الأولى منذ انفصالها عنه وهو في الرابعة من العمر أثناء الحرب 68 عامًا، و رجل ترك وراءه أخته الصغيرة عندما غادر مسقط رأسه بمفرده، وأيضا، وكما قال "تشوي"، أب لم يعرف أن له ابنة حتى بلغ عمره 89 عامًا.





المعلق "تشوي يونغ – إيل" :

كان اليوم الثاني من أبرز الأحداث. سمح للمشاركين بمقابلة أقاربهم بشكل فردي في غرفهم الخاصة، دون مراقبة من قبل المسئولين الكوريين الشماليين، لذلك شعروا بحرية أكبر. كما استمتعوا بتناول الغداء معًا بشكل مريح في غرفهم الخاصة، حيث تم توصيل وجبات الطعام المطبوخة مسبقًا. في اليوم الثالث والأخير من لم الشمل، حدث شيء غير متوقع. فقط كان مقررا في البداية أن يجتمع المشاركون مع أقاربهم لمدة 11 ساعة، في ست جلسات طوال أيام البرنامج الثلاثة. لكن السلطات في الكوريتين مددت اجتماع اليوم الأخير لساعة أخرى. كان من المفترض أن يتناول المشاركون الغداء لمدة ساعتين ابتداء من 11 صباحًا ، ولكن بدأت لقاءات الصباح ساعة أبكر.





على عكس ما حدث في اللقاءات السابقة، استبعد الحدث الأخير العناصر السياسية بشكل كبير وأظهر اهتماما كبيرا بالمشاركين. للأسف، رغم ذلك، اقترب موعد الوداع. ففي الساعة 1:28 بعد الظهر من يوم 22 أغسطس، ركب الزائرون الجنوبيون الحافلة مضطرين للتخلي عن أحبائهم مرة أخرى. أمسكوا بيأس بأيدي أقاربهم من خلال نوافذ الحافلة وقدموا وعودا وردية باللقاء مرة أخرى. لسوء الحظ، فإن ثلث الأعضاء الكوريين الجنوبيين البالغ عددهم 89 عضواً تجاوزوا 90 عاماً. وبالنظر إلى سنهم المتقدم، فإن الوعد يجعلنا نشعر بالحزن.





المعلق "تشوي يونغ – إيل" :

أجدادي وأبي أيضا جاءوا من كوريا الشمالية. لقد ماتوا جميعًا. بمشاهدة لم شمل هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، أشعر وكأنهم عائلتي. ما يقلقني أكثر هو أن أفراد الأسر المنفصلين يتقدمون في السن بسرعة. في التجمعات الأخيرة، على سبيل المثال، التقت سبع عائلات فقط أفراد أسرها المباشرين مثل الآباء أو الأبناء. كما عقد لم الشمل بين الإخوة أو الأخوات في 20 عائلة فقط. كان الآخرون المشاركون في لم الشمل من أبناء الأخ أو الأخت أو الأعمام أو العمات. خلال التجمعات، سألوا بعضهم البعض كيف عاش أفراد عائلاتهم المباشرين أو كيف ماتوا، للحصول على صورة عن تاريخ عائلاتهم. ينبغي السماح لأفراد العائلة النازحين برؤية أقاربهم المفقودين مرة أخرى ما داموا على قيد الحياة. هذا أمر مهم وواجب مشترك للكوريتين.

سجل حوالي 132 ألف كوري جنوبي كأفراد عائلة منفصلين في وزارة التوحيد منذ عام 1988. ومن بينهم 56 ألفا على قيد الحياة، ومن الناجين، هناك 12 ألفا فوق سن التسعين. لم يعد ينبغي أن يتأخر لم الشمل، فالجيل الأول من العائلات المنفصلة يغادروننا بوتيرة سريعة.