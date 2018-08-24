إجراء تعديل شامل على قانون التجارة العادلة

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قالت لجنة التجارة العادلة أمس الأحد إنها أصدرت إعلانا مسبقا حول تعديل قانون التجارة العادلة.

ويضم القانون المعدل مادة ذات أهمية كبيرة، وهي المادة التي تنص على إلغاء جزء من الحق الحصري للجنة التجارة العادلة في اتهام من ينتهك قانون التجارة العادلة، مما سيؤدى إلى تحقيق العدالة في التجارة من خلال توزيع الحقوق على الهيئات المختلفة الأخرى.

ويرجع تاريخ هذا القانون إلى عام 1975 الذي تم فيه تمرير القانون الخاص باستقرار الأسعار والتجارة العادلة.

وكان القانون قد استهدف فرض قيود على تحديد الأسعار الاحتكارية بين الشركات، ومن ثم تم إجراء تعديل على ذلك القانون في عام 1980 ليكون قانونا للتجارة العادلة، وبعدها أجريت عليه سلسلة من التعديلات حتى الآن.

وإلى جانب هذا، تعرضت لجنة التجارة العادلة لانتقادات نظرا لإفراطها في ممارسة نفوذها كهيئة تسيطر على الأعمال الاحتكارية من خلال استخدام حقها الحصري في اتهام من ينتهك قانون التجارة العادلة.

وبموجب نظام الحق الحصري، لا يمكن للنيابة العامة توجيه اتهام لجهة معينة بانتهاك قانون التجارة العادلة إلا إذا اتهمتها اللجنة، ولكن سيتم إلغاء هذا النظام بعد تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التجارة العادلة.

وسيتم رفع مشروع القانون المعدل إلى البرلمان بعد 40 يوما من اتخاذ الإجراءات التشريعية للمصادقة عليه، ولكن يبدو أنه لن يكون من السهل الحصول على مصادقة البرلمان نظرا لوجود معارضة تقول إن القانون المعدل قد يؤثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية للشركات.