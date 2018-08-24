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تم انتخاب "لي هيه تشان" رئيسا للحزب الديمقراطي الحاكم في تصويت جرى أمس الأحد ضمن تجمع حزبي.

وقد بدأ "لي هيه تشان" حياته السياسية منذ أن تم انتخابه عضوا في البرلمان في عام 1988، ومنذ ذلك الحين، تم انتخابه عضوا برلمانيا سبع مرات خلال الثلاثين عاما الماضية.

ولا يزال "لي" يمارس نفوذه داخل الحزب الديمقراطي الحاكم كقائد لمجموعة موالية للرئيس الكوري الأسبق الراحل "روه مو هيون"، ولكن في الوقت نفسه يواجه معارضة داخل الحزب، على اعتبار أنه سياسي من الجيل القديم وكبير في السن أيضا.

ويشير انتخاب "لي" رئيسا للحزب الحاكم إلى أن الحزب يحتاج إلى قيادة قوية بغض النظر عن السن، حيث كان منافساه في الانتخابات قد دعيا بشدة إلى إجراء تحول في الأجيال، لكن "لي" استطاع الانتصار على منافسيه بفارق كبير من الأصوات.

ويعنى كل هذا أن الحزب الديمقراطي أصبح يعاني من صعوبات بشأن نفوذه كحزب حاكم وقيادته نتيجة لتعزيز سيطرة مكتب الرئاسة على الشؤون السياسية منذ تنصيب الرئيس "مون جيه إين".

بالإضافة إلى ذلك، بدأت نسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم تنخفض بعد أن وصلت إلى ذروتها في الانتخابات الإقليمية التي جرت يوم الثالث عشر من شهر يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع انخفاض نسبة تأييد الرئيس "مون جيه إين" في الآونة الأخيرة.

وفي كلمة ألقاها رئيس الحزب الحاكم "لي هيه تشان" عقب فوزه في التصويت، تعهد بأن يبذل كل ما في وسعه لتحقيق التعاون الوثيق بين الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة، وتنفيذ سياسات البلاد من خلال التعاون مع أحزاب المعارضة.

كما تعهد أيضا بأن يبذل جهودا لتحسين الوضع الاقتصادي الذي يعاني حاليا من الركود.