انطلاق أعمال اللجنة الخاصة بالسياسات الجديدة تجاه الجنوب

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انطلقت أعمال اللجنة الخاصة بالسياسات الجديدة تجاه الجنوب، اليوم الثلاثاء.

وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن وضع الاتجاهات والاستراتيجيات الخاصة بالسياسات الكورية الجديدة تجاه الجنوب، وتحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن هذه السياسات والتنسيق بين الوزارات والهيئات الحكومة ذات الصلة، بالإضافة إلى تقييم نتائج تنفيذ السياسات.

وتتكون اللجنة الخاصة من 30 عضوا، بمن فيهم نواب وزراء المالية، والخارجية، والإدارة العامة والأمن، والصناعة والتجارة والطاقة، بالإضافة إلى بعض المساعدين في مكتب الرئاسة.

وكان الرئيس "مون جيه إين" قد أكد على أنه سيعمل على تطوير علاقات التبادل والتعاون مع دول آسيان، لتصبح في مستوى علاقات كوريا مع الدول الكبري الأربع المجاورة لها، وهي الولايات المتحدة والصين واليابان وروسيا.

جاء ذلك كلمة ألقاها الرئيس "مون" في المنتدى التجاري الكوري الإندونيسي الذي عقد يوم التاسع من شهر نوفمبر من العام الماضي في أثناء زيارته لإندونيسيا.

وقال الرئيس "مون" إن الحكومة الكورية ستضع استراتيجة لزيادة تجارتها مع آسيان، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية ستركز على ثلاثة جوانب، هي: "الشعب" و"السلام" و"الازدهار المشترك".

وتستهدف السياسات الكورية الجديدة تجاه الجنوب توسيع آفاق التعاون مع دول آسيان لتشمل مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات التجارية والثقافية والفنية والأمنية وتبادل الزيارات.

ومن المتوقع أن يتم بموجب هذه السياسات زيادة التعاون المشترك في حل القضية النووية لكوريا الشمالية، نظرا لوجود علاقات دبلوماسية بين كوريا الشمالية والدول الأعضاء في منظمة "آسيان".

ويرجع السبب في تعزيز الحكومة الكورية علاقاتها مع دول آسيان إلى زيادة النفوذ السياسي والاقتصادي لتلك الدول في المجتمع الدولي، ورغبتها في توسيع آفاق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي مع كوريا الجنوبية.