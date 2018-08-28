الحكومة الكورية تقر خطة ميزانيتها للعام القادم بقيمة 416 مليار دولار

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أقرت الحكومة الكورية أمس الاثنين خطة ميزانيتها للعام القادم لتبلغ قيمتها 470 تريليون وون، أي حوالي 416 مليار دولار، بزيادة نسبتها 9.7% مقارنة بميزانية هذا العام.

وتهدف زيادة حجم ميزانية العام القادم إلى توسيع الإنفاق الحكومي لمواجهة الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الكوري بسبب هيكله.

وتعد هذه الزيادة هي الأكبر منذ عام 2000، باستثناء عام 2009 الذي زادت فيه الميزانية الحكومية بنسبة 10.6%.

وبموحب الخطة، سيتم تخصيص الميزانية المضافة في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق النمو الابتكاري وتوزيع الدخل ووتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة عامة الشعب.

وقد تم تخصيص 23.5 تريليون وون للميزانية المتعلقة بالوظائف، بزيادة 22% مقارنة بهذا العام، حيث سيتم خلق أكثر من 900 ألف وظيفة للنساء والمسنين والمعاقين والشباب.

وجاءت خطة الحكومة لزيادة حجم ميزانيتها للعام القادم ضمن الجهود الرامية إلى حل الصعوبات التي ظلت تواجهها سوق العمل في الآونة الأخيرة.

وفي الواقع، شهد عدد العاملين زيادة بمقدار 5 آلاف شخص فقط في شهر يوليو الماضي، وظلت نسبة العاطلين الشباب عن العمل تتجاوز 10%.

وستقدم الحكومة مشروع ميزانية العام القادم إلى البرلمان يوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الجاري للحصول على مصادقته، حيث تمتد المهلة الأخيرة للمصادقة إلى يوم الثاني من شهر ديسمبر القادم، ولكن يبدو أنه من الصعب الحصول على تلك المصادقة على مشروع الميزانية قبل انتهاء المهلة، مثلما حدث في السنوات الماضية.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن أحزاب المعارضة تطالب الحكومة بإجراء تعديل على سياساتها الاقتصادية المعتمدة على زيادة الدخل، وتصف تلك السياسات بأنها فاشلة.

ولكن من جانبه، قال الرئيس "مون جيه إين" إن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومته تسير في الاتجاه الصحيح.

إلى جانب هذا، كان "تشانغ ها سونغ" مساعد الرئيس للشؤون السياسية قد أكد يوم الأحد الماضي على أن الحكومة ستسرع وتيرة تنفيذ السياسات المبنية على زيادة الخدل خلال النصف الثاني من هذا العام.