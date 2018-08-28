تجاوز عدد مرات مشاهدة فيديو كانغ نام ستايل 2.4 مليار





تجاوز عدد مرات مشاهدة فيديو أغنية "كانغ نام ستايل" للمطرب الكوري "ساي" 2.4 مليار مشاهدة بعد 1136 يوما من الكشف عنه في يوتيوب.

وذكرت شركة "واي جي" الترفيهية أن عدد مرات مشاهدة الفيديو بلغ 2.4 مليار و260 مليون مشاهدة حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

وكان هذا الفيديو قد تم الكشف عنه يوم الخامس عشر من شهر يوليو عام 2012 وتم تسجيل 100 مليون مرة من مشاهداته بعد 52 يوما من الكشف عنه، ومليار مرة بعد 161 يوما، وملياري مرة يوم الحادث والثلاثين من شهر مايو من العام الماضي.

أما فيديو أغنية ساي الأخرى "جنتلمان" فقد بلغ عدد مرات مشاهدته 870 مليونا.