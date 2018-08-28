بدء التجارة عن طريق القطب الشمالي

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غادرت السفينة "بانتا موسك" ميناء بوسان الكوري الجنوبي أمس كأول حاوية في العالم تسير على طريق القطب الشمالي، وتهدف هذه الرحلة إلى جمع معلومات للتعرف على إمكانية استخدام طريق القطب الشمالي بدلا من قناة السويس.

ويوجد طريقان للملاحة البحرية عبر القطب الشمالي، يربط أحدهما بين أمريكا الشمالية وأوربا، بينما يربط الآخر بين آسيا وأوربا.

ويرجع السبب في زيادة الاهتمام بطريق القطب الشمالي إلى انخفاض التكاليف اللوجستية نتيجة لتقليل فترة الملاحة إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال يستخدم طريق التبادلات بين آسيا وأوربا قناة السويس حاليا، ولكن إذا تم استخدام الطريق القطبي فسيمكن تقليل فترة الملاحة بأسبوع أو أسبوعين بالمقارنة مع الطريق القائم.

خاصة بالنسبة لكوريا يمكن تقليل فترة الملاحة من ميناء بوسان إلى شمال أوربا إلى نصف المدة تقريبا، لكن هناك مسألة ملكية بالنسبة للقطب الشمالي خلافا للقطب الجنوبي الذي ليس فيه مثل هذه المسألة، ولهذا فمن الضروري التعاون مع الدول ذات الملكية في القطب الشمالي بما فيها روسيا والنرويج وكندا.

ويمكن تسيير السفن في طريق القطب الشمالي لمدة 4 أشهر تقريبا عندما يذوب الجليد من شهر يوليو إلى شهر أغسطس سنويا. وفي الآونة الأخيرة زادت سرعة ذوبان الجليد في القطب الشمالي، ومن المتوقع أن يذوب الجليد هناك بالكامل في عام 2030، وبالتالي نقل الشحنات عبر طريق القطب الشمالي طوال أيام السنة. ويمكن لميناء بوسان أن يصبح نقطة انطلاق ونقطة نهاية لطريق القطب الشمالي.

وقد وضعت كوريا خطة أساسية لتنمية الأنشطة في القطب الشمالي، حيث تعمل على ريادة استخدام طريق القطب الشمالي.