واشنطن تؤكد عدم إلغاء المزيد من التدريبات العسكرية مع سيول

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أكد وزير الدفاع الأمريكي "جيمس ماتيس" أنه لن يتم إلغاء المزيد من التدريبات العسكرية مع كوريا الجنوبية. ويعتبر هذا الإعلان ورقة ضغط قوية على كوريا الشمالية لأن التدريبات العسكرية تمثل أحد الشؤون الحساسة بالنسبة لكوريا الشمالية.

وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي في لقاء صحفي أجراه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة أمس، حيث أضاف أن وزارته تراقب التقدم في المفاوضات النووية، مما يشير إلى ربط التدريبات العسكرية بالإجراءات الكورية الشمالية الخاصة بنزع الأسلحة النووية.

تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشمالية تطالب بالإعلان عن نهاية الحرب الكورية، لكنها لم تتخذ إجراءات للتخلي عن أسلحتها النووية، ولذلك ظلت المفاوضات بينها وبين واشنطن في حالة ركود.

وفي هذه الظروف تم الإعلان عن خطة لزيارة وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إلى كوريا الشمالية مما أثار توقعات بحدوث تحول في المفاوضات، لكن الزيارة ألغيت بعد مرور يوم واحد فقط من الإعلان عنها. وبعد مرور 4 أيام صدرت هذه التصريحات حول التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية، مما يشير إلى تعزيز الضغوط على كوريا الشمالية.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد صرح بنيته وقف التدريبات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بعد قمته مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، ومن ثم أوقفت السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية التدريبات العسكرية المشتركة التي كان من المقرر إجراؤها هذا العام.

ومن المتوقع أن ترفض كوريا الشمالية بشكل قوي خطة استئناف التدريبات العسكرية. ولهذا فإن هناك احتمال بحدوث المزيد من تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة بعد فشل تحقيق زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى بيونغ يانغ.