







كان حلمي منذ شبابي المبكر أن أخترع أيدولوجية تغيّر العالم، وعندما التحقت بالجامعة اكتشفت أن "كارل ماركس" فعل ذلك من قبلي. ولكن عندما درست نظريته اكتشفت كذلك أنها فشلت في خلق عالم يكون فيه الجميع سواسية وأحرارا. أكثر ما أستطيع أن أقوله هو أن نظريته كانت نصف ناجحة. حتى في المجتمعات الديموقراطية الحديثة لا نجد كل الناس سعداءً أو أحرارا، فهناك فقراء وهناك عاطلون وهناك مكتئبون وهناك مضطهدون. قصتي "تاريخ الاحترام" تتحرى تلك الموضوعات التي تعاني منها المجتمعات الحديثة.





التقنية الجديدة أسهمت في خلق عالم جديد كل سكانه من الأغنياء. لكن طالما أن كل أهله أثرياء فلا بد من أنهم يسعون لامتلاك أشياء أخرى تمنحهم إحساسا بالتفرد والتفوق والتميز. لكن كيف لهم تحقيق ذلك؟ هذا هو السؤال الذي تطرحه القصة. الفيلسوف الألماني "هيغل" تحدث عن مفهوم مشابه لمفهوم الاحترام الذي طرحته في قصتي، وقد شرحه في كتابه الشهير "ظواهر الروح". فقد كتب يقول إن تاريخ البشرية يبدو وكأنه صراع من أجل الثروة، لكنه في الحقيقة صراع من أجل السلطة والنفوذ والمجد. حتى في المجتمعات العادية عندما نشتري ملابس فاخرة وأنيقة أو سيارة فارهة فإننا لا نفعل ذلك من أجل احتياج حقيقي لهذه الأشياء أو لأهميتها، وإنما لكسب ما نتوق إليه من احترام. وعندما يصبح المجتمع بأسره مجتمعا من الأثرياء تزداد الحاجة لمثل هذا الاحترام.









"نحن بصدد البحث عن أشياء مجردة. أشياء لم نكن نكترث لها بتاتا لو أننا كنا ما زلنا نعيش في القرن الحادي والعشرين. شيء مثل الاحترام. الاحترام بذلك الشكل العميق والخالد الذي لم يكن يُقدّم إلا للإله وحده. احترام النفس الذي صار الآن بعد خمسمائة عام مقصد وغاية وحلما لكل إنسان في هذه الحياة الجديدة. تماما كما كان مقصد وغاية وحلم كل شخص في الماضي هو الثروة والجاه والنفوذ والسلطة. ليس ذلك الاحترام كما كان يتم تعريفه في القواميس اللغوية القديمة، وإنما هو الآن في هذا الزمن الجديد قيمة مختلفة وجديدة كأنما قذفت بها أمواج البحر الهادرة والقادمة من أماكن بعيدة ومجهولة.."





"جاء يوم سقطت فيه الحكومة العالمية، ووقع العبء الضخم والمسؤولية الجسيمة الخاصة بأرواح وحياة الجنس البشري بأكمله على الشركة وحدها. وأخذ العدد القليل من القلة القليلة من المبدعين والمحترمين في التناقص شيئا فشيئا. وبالأمس فقط اختار اثنين من الرفاق التخلي عن مسعاهم للفوز بالاحترام الحقيقي واكتفوا بتلقي احترام افتراضي مصطنع. بدا جليا أن الآخرين واحدا بعد آخر سوف يمضون في نفس الطريق ويتخلون عن سعيهم الدؤوب من أجل نيل الاحترام. وتأكد أنه سيأتي اليوم الذي يتخلى فيه الجميع عن ذلك الهدف ولا يتبقى في كل العالم سوى شخص محترم مستيقظ واحد."









الكاتب "نام هان":

وُلد في "سون تشون" بمقاطعة جولا الجنوبية عام 1965. نشر أول رواية له بعنوان "غرب السعادة" عام 2006، ثم نشر مجموعة قصصية بعنوان "يهوذا والبشرية الثالثة" في عام 2008.