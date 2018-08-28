بدء فعاليات مهرجان الملك سيجونغ الثقافء لعام ٢٠١٨ في مدينة يوجو

ستقام فعاليات مهرجان الملك العظيم سيجونغ الثقافي لعام 2018 في مدينة "يوجو" في مقاطعة كيونغ كي في الفترة من 6 إلى 9 من شهر أكتوبر بمناسبة الذكرى الـ600 على تتويج الملك سيجونغ في عصر مملكة جوسون. وقد توج الملك سيجونغ في أغسطس من عام 1418م وكان عمره 21 عاماً فقط لكنه حقق إنجازات عظيمة لتثقيف الشعب وتقوية المملكة وتطوير التقنيات والعلوم وغيرها من كثير المجالات العلمية والثقافية والعسكرية.

وقد بذل الملك سيجونغ جهوداً جبارة بشكل خاص في إنشاء اللغة المكتوبة أي الحروف الأبجدية الكورية "هانغول" رغم المعارضة الواسعة من المسؤولين الحكوميين والأرستقراطيين الكوريين لاستخدام هانغول وتعليم الطبقات الدنيا من الشعب الكتابة والقراءة.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان الملك سيجونغ الثقافي تقام دورته الأولى هذا العام، ويشارك فيه كل المؤسسات والمنظمات ذات الصلة في مجال هانغول. وستقام فعاليات المهرجان حول معبد "سين روك" البوذي الذي كان مزار الملك سيجونغ في الماضي، ومن خلال إقامة الفعاليات تتطلع بلدية يوجو لنشر رسالة التوحيد من خلال مشاركة روح هانغول وعولمتها.

ويرجع السبب في إقامة المهرجان في منطقة يوجو بالتحديد إلى أن عائلة الملكة "اون كيونغ " أم الملك سيجونغ كانت تعيش في تلك المنطقة، وقد زارها الملك سيجونغ 3 مرات خلال ولايته للتدريب العسكري والصيد. وأيضا انتقل ضريح الملك سيجونغ من منطقة جبل "ديه مو" التي هي الآن حي "سوتشو" في سيول، إلى منطقة يوجو بعد وفاته بـ50 سنة. وقد ظل الضريح لمدة 550 عاماً وحتى الآن في تلك المنطقة. كما يوجد ضريح أخت الملك سيجونغ، الأميرة "كيونغ آن" في منطقة يوجو أيضاً. وقد كانت علاقتها بالملك وطيدة جداً، حيث كانت حكمتها وفهمها وشخصيتها متشابهة مع الملك كثيراً، ولذلك يُذكر اسمها كثيراً في سجلات مملكة جوسون.

ويقام المهرجان هذا العام تحت عنوان "لقاء مع الملك الشاب سيجونغ ومع الهانغول في يوجو"، حيث تخطط بلدية يونجو لتكون برامجه وفعالياته بمثابة فرصة لتجربة الالتقاء ليس بالملك الكبير في السن بل بالملك الشاب الذي يبلغ عمره 22 عاماً قبل 600 سنة. حيث ستقام أحداث طريفة وحفلات وأداءات فنية وثقافية وبرامج تجريبية متعددة لإحياء روح الملك سيجونغ العلمية والثقافية والإنسانية.

وبمناسبة عيد "هانغول" يوم 9 أكتوبر سيكون المهرجان حدثاً تذكارياً خاصا للطلاب والأطفال الكوريين. وكذلك سيقام معرض سيجونغ للكتاب على هامش المهرجان. وقد حظى المعرض بإقبال كبير في العام الماضي، ولذلك سيشارك فيه هذا العام أيضاً أكثر من 50 شركة ونادياً للكتب.